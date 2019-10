5 styles de souliers à adopter cet automne

Oyé, oyé, je m’adresse aux maniaques de souliers! Cette saison, les tendances bottes et bottillons sont nombreuses. Laissons tomber les escarpins beiges, le stiletto inconfortable et la fameuse botte de pluie jaune pour laisser place à quelques retours de classiques et surtout à l’audace. Pour trouver chaussure à votre pied, voici donc cinq styles de souliers à adopter cet automne.

1. La bottine punk-rock devenu un passe-partout

Photo courtoisie

Les fameux Doc Martens sont redevenus aussi tendances qu’ils étaient dans les années 80. La seule différence c’est qu’aujourd’hui la bottine ne s’adresse plus seulement au mouvement punk-rock et à l’anticonformisme, mais bien à la fashionista avertie et audacieuse. Cet automne, elle devient un réel passe-partout qui se porte très bien avec un jean, mais aussi bien avec une robe! Pour un look d’enfer, on peut également l’agencer d’une veste de cuir. J’adore le modèle Gamer de Steve Madden que l’on retrouve dans les boutiques Rubino Shoes, détaillé à un prix raisonnable. Psssstttt, les Doc Martens sont également disponibles en boutique! *Disponible à la boutique Rubino Shoes à 69,95$ (en spécial - prix régulier de 80$)

2. Les santiags inspirées de l’univers western

Photo courtoisie

Les santiags sont réellement ma découverte de la saison. Il s’agit du meilleur compromis confort et style à adopter cet automne. Le look western avec les santiags, c’est gagnant, mais le style décontracté et urbain aussi! Courtes ou mi-mollet, on peut les porter à toutes les occasions : 5 à 7 entre amis, une promenade dans les vergers ou encore une première de film. C’est LA botte la plus tendance, même si elle devenue un classique au fil du temps. En outre, on la voit ces temps-ci en blanc et en cuir vernis. Je vous partage ainsi une de mes découvertes, pour celles qui recherchent du haut de gamme : INCH2. Grâce à Instagram, cette boutique en ligne fait un malheur sur le web! Leurs bottes sont toutes conçues à la main. * Disponible en ligne au www.inch2.com à partir de 300 $

3. Les cuissardes de Bond Girl

Photo courtoisie

Les cuissardes vont-elles un jour se démoder? Pas cet automne, vous pouvez me croire! Elles sont partout, partout, partout! Entre le talon bloc ou pointu et de la texture suède ou en cuir, cette botte qui se porte au-dessous des genoux, est probablement la botte la plus sexy cette année. Coup de cœur pour le modèle Mequel de la marque Call It Spring, qui s’adapte des plus petites jambes aux plus robustes, grâce à la corde ajustable en arrière de la botte. Soulignons que l’entreprise n’utilise que des matériaux végétaliens (sans cruauté animale), pour fabriquer ses chaussures. *Disponible dans les boutiques Call it Spring à 109,99 $

4. Le modèle moitié-moitié : Mi-mule et mi-bottillon

Photo courtoisie

Pour celles qui aiment les talons pointus, on jubile avec l’arrivée des mi-mule et mi- bottillon. Pour un pied élégant et féminin, on adopte cette nouvelle tendance qui a définitivement la cote chez les influenceurs et les gourous de la mode. On a d’ailleurs vu la star de télé-réalité (The Hills), Whitney Port, porter la paire pointue Eladrielia de la maison ALDO à New York. De plus, l’imprimé léopard sur ce modèle ajoutent de l’originalité à la chaussure. Ce n’est pas ce qu’il y a de plus confortable, mais il faut parfois souffrir pour être belle! *Disponible dans les boutiques Aldo à 100$

5. Spice Girls 2.0 : L’espadrille-plateforme

Photo courtoisie

Qui aurait cru que l’espadrille plateforme de Baby Spice ou encore de Ginger Spice des années 2000 serait de nouveau populaire près de 20 ans plus tard? Pour un style plus décontracté et vintage, on opte pour cette chaussure hyper confortable. Je dois dire que la griffe Wishbone Collection a particulièrement attiré mon attention grâce à ces modèles colorés et assumés. On les retrouve exclusivement à Montréal dans les boutiques Browns Shoes. *Disponible dans les boutiques Browns Shoes à 198,00