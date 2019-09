Bellemare (née Bruneau), Rita

À Montréal, le vendredi 27 septembre, à l'âge de 92 ans, est décédée Rita Bruneau, veuve d'Armand Bellemare. Elle laisse dans le deuil son frère et ses soeurs : Lucienne, Pierrette et Jean-Louis, de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le samedi 5 octobre dès 10 h 00. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon même à 11 h 30.