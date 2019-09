LeBRUN, Jean-Charles



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Jean-Charles LeBrun survenu au CHSLD de Saint-Constant, le 16 septembre 2019, à l'âge de 87 ans. Il part rejoindre son épouse Reina Dansereau, sa fille Carole LeBrun, tous ses frères et soeurs (Edna, Florence, Agnès, Béatrice, Eddie, George et Archie) ainsi que ceux qu'il a aimés.Il laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Francine), Lyne et Robert (Marie-Pierre); ses petits-enfants: Émélie (Guillaume), Olivier, Nancy et Stéphane (Isabelle); ses arrière-petites-filles: Léanne, Joany, Camille, Maïka et son arrière-petit-fils à naître, Charles; ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, plusieurs parents, amis et anciens collègues d'Electrolux et Clarke Transport.La famille recevra les condoléances le samedi 5 octobre 2019, de 14h à 17h au salon funéraireSAINT-CONSTANTwww.poissantetfils.ca