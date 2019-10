Le Cercle canadien de Montréal permet aux chefs de file du monde des affaires et des milieux politique, sportif et culturel et de la scène internationale de faire connaître leurs points de vue sur des questions d’actualité et des enjeux importants. Lundi midi, le conférencier invité, Geoff Molson, a profité de l’occasion pour parler de sa fierté d’être Montréalais et de son désir de continuer à bâtir et à créer la richesse nécessaire à l’avancement de notre société.

Le conférencier invité au Cercle canadien de Montréal, Geoff Molson, est en compagnie de Marc Bergevin, Marie-Hélène Nolet, présidente du Cercle canadien de Montréal, et Yvan Cournoyer, membre du Temple de la renommée du hockey.

Les frères Andrew et Geoff Molson sont en compagnie de leurs parents, Eric Molson et Jane Molson.

France Margaret Bélanger, du Canadien de Montréal, est entourée de Robert Nadeau, Jacques Aubé et Pierre Boivin, PDG Claridge, qui travaille sur le retour possible des Expos à Montréal.

Karine Moses, RDS, est en compagnie de Claude Gagnon, président Opérations, BMO Groupe financier, Québec.

Katherine Molson, l’épouse de Geoff Molson, est entourée de François Lefebvre, Brasserie Molson, l’ancien capitaine du Canadien, Vincent Damphousse, John Sedgwick, v.-p. Opérations hockey et affaires juridiques du Canadien, et Renaud Lavoie, TVA Sports.

Yvan Cournoyer, gagnant de dix coupes Stanley, est entouré de Patrick Gagnon, PARLGROUP, Richard Payette, Manuvie, et Pierre-Claude Laplante, Talsom.

Anik Cianflone, de Rogers Communications, la fille du réputé joueur de baseball et ancien recruteur des Expos Pete Cianflone, est en compagnie d’Édith Cloutier, présidente de Rogers Communications pour le Québec.

Daniel Lamarre, du Cirque du Soleil, et Paul Wilson, du Canadien de Montréal, sont deux anciens de l’Université de Sherbrooke.