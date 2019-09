Cinq thèmes pour les prochains débats des chefs

Les préoccupations des citoyens seront au cœur des cinq thèmes débattus lors des prochains débats des chefs, qui seront diffusés en français et en anglais la semaine prochaine.

L’économie et les finances, l’environnement et l’énergie, l’identité, l’éthique et la gouvernance, la politique étrangère et l’immigration et les services aux citoyens seront abordés au débat des chefs en français, qui sera diffusé le 10 octobre à 20h.

«On a reçu plus de 1700 questions [en français] que nous avons toutes lues. Toute la préparation éditoriale du débat tourne autour des préoccupations des citoyens», a indiqué la directrice générale de l’Information à Radio-Canada Luce Julien, lundi.

Le format et les thèmes des débats, qui diffèrent d’une langue à l’autre, ont été dévoilés lundi par les représentants du Partenariat canadien pour la production des débats (PCPD), le regroupement médiatique chargé de produire et diffuser les deux rendez-vous électoraux.

Cinq segments

Le débat en français sera divisé en cinq segments, représentant chacun un thème. Tous les segments comprendront une question posée par un Canadien, des questions en rafale, un débat ouvert entre trois chefs et un autre débat ouvert entre les trois chefs restants.

Ce format a entre autres été choisi pour éviter la cacophonie entre les chefs de parti. «On a pensé à des trios parce qu’on sait que certains chefs sont moins à l’aise avec la langue française. Ce qui fait que dans le débat français il y a deux trios, ce qui va permettre justement à chacun de pouvoir s’exprimer et d’aborder tous les thèmes», a expliqué Luce Julien.

Le débat des chefs en anglais aura de son côté lieu le 7 octobre. Le jour du scrutin est prévu pour le 21 octobre.

Les chefs des six principaux partis politiques croiseront le fer, soit Justin Trudeau du Parti libéral, Andrew Scheer du Parti conservateur, Jagmeet Singh du Nouveau Parti démocratique (NPD), Elizabeth May du Parti vert, Yves-François Blanchet du Bloc québécois et Maxime Bernier du Parti populaire du Canada.

Maxime Bernier n’avait initialement pas été invité aux deux débats. La Commission des débats des chefs était toutefois revenue sur sa position en septembre, estimant entre autres que la formation politique de M. Bernier avait des chances de faire élire plus d’un candidat. Les représentants du PCPD ont reconnu avoir dû procéder après son ajout à des ajustements au format des débats, qui passent de cinq à six chefs.

Les deux débats des chefs seront enregistrés devant public au Musée canadien de l’Histoire à Gatineau.

Le réseau TVA présentera aussi mercredi son «Face-à-face». Justin Trudeau, Andrew Scheer, Yves-François Blanchet et Jagmeet Singh seront de la partie. Elizabeth May et Maxime Bernier ont été exclus de ces débats par TVA.