Deux Québécois coincés avec 2 M$ en drogue au Kansas

Deux Québécois, dont l’un est lié aux Hells Angels, ont été arrêtés en août au Kansas en possession de 45 kg de cocaïne dans leur voiture, a appris notre Bureau d’enquête.

Les policiers du comté de Wabaunsee ont annoncé avoir arrêté le 8 août Vincent Muller et Anne-Marie Dubé, de Saint-Jérôme, pour des « violations » reliées aux stupéfiants.

Relation d’affaires

Selon nos informations, Vincent Muller est dans une relation d’affaires avec les Hells Angels. Il est aussi l’ancien portier du tumultueux bar de danseuses Le Garage, à Mirabel.

L’établissement controversé, où les actes de violence se sont multipliés dans les dernières années, a déjà appartenu à Éric Grenier, l’homme d’affaires surnommé « le Hugh Hefner québécois ».

Celui-ci a brièvement arboré dans les derniers mois les couleurs des Red Devils, un club-école des Hells.

Selon nos sources, il aurait toutefois déjà perdu ses « patchs ».

Or, lorsque les policiers ont mis le grappin sur l’ex-portier, qui a gravité dans l’entourage de Grenier, celui-ci se trouvait avec Dubé.

Cette dernière serait également une ancienne employée du bar d’effeuilleuses de Mirabel.

Chemin du retour

Toujours selon nos informations, le duo était parti de Los Angeles, en Californie, avant d’être arrêté au Kansas, en plein milieu des États-Unis. Les présumés complices se trouvaient sur le chemin du retour vers Toronto, au Canada.

Pas moins de 45 kg (près de 100 livres) de cocaïne remplissaient la valise de leur véhicule. Cette quantité, estime-t-on, a une valeur de revente d’environ deux millions de dollars.

Muller et Dubé ont depuis été accusés, mais il a été impossible hier pour le Bureau du shérif du comté de Wabaunsee de préciser les chefs d’accusation.

Selon ses réseaux sociaux, Vincent Muller semble voyager aux quatre coins du globe, soit en Italie, en France, à Malte, aux États-Unis, en Jordanie, à Monaco et au Laos.

Or, l’ancien portier du Garage a des antécédents de possession non autorisée d’armes prohibées ou à autorisation restreinte, de possession en vue de faire du trafic de marijuana et de conduite avec les facultés affaiblies.

-Avec Jonathan Tremblay