Equifax Canada et Groupe M3 s'associent pour les prêts hypothécaires

TORONTO – Equifax Canada et le Groupe M3, société mère entre autres de l’entreprise Multi-Prêts Hypothèques, ont décidé de s’associer afin d’optimiser la prise de décision en matière de crédit hypothécaire.

Dans un communiqué conjoint, lundi, les deux chefs de file de leurs créneaux respectifs, soit la gestion de données (notamment liées au crédit des individus) et le courtage hypothécaire non bancaire, ont fait savoir que leur partenariat permettra d’«accélérer la prise de décision par les prêteurs hypothécaires pour les courtiers hypothécaires et les consommateurs en transformant la façon dont l’emploi et le revenu sont vérifiés par ceux-ci».

«Les données sur le revenu et l’emploi sont la façon la plus précise d’évaluer la capacité d’un consommateur à payer son hypothèque», peut-on lire dans le communiqué des deux entreprises.

Dans le cadre de ce partenariat, les résultats de la base de données du programme VériBourse d’Equifax seront transférés dans la plateforme MortgageBOSS du Groupe M3.

«La base de données de VériBourse, alimentée directement par les employeurs inscrits, fournit un résumé fiable et complet du revenu et des antécédents professionnels de l’emprunteur, ont précisé les partenaires. En supprimant le recours aux documents papier, les délais de traitement seront réduits et tout écart de données sera minimisé, ainsi les consommateurs recevront plus rapidement les décisions de prêt hypothécaire.»

Les données de VériBourse seront accessibles aux courtiers et aux prêteurs par l’entremise de MortgageBOSS au cours du mois d’octobre.

Equifax, qui a son siège social à Atlanta, en Géorgie, a des activités ou investit dans 24 pays. Le Groupe M3, de son côté, compte plus de 6000 courtiers et plus de 44 milliards $ en prêts annuels. Outre Multi-Prêts Hypothèques, M3 a comme filiales Mortgage Alliance, Invis, Mortgage Intelligence, Verico, M3 Tech, M3 Ventures, MortgageBOSS 5.0 et SimplInsur/Simplassur.