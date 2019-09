Fan fini du CH... et du Journal

« C’est ma façon de suivre l’histoire, l’évolution du club. Chaque fois qu’ils font la grosse photo, je me dis que c’est quelque chose de majeur pour le CH, un point marquant. Puis Le Journal de Montréal et le Canadien, pour moi, l’un ne va pas sans l’autre », relate le Trifluvien Pierre-Olivier Hamel.

« La toute première, on venait d’éliminer Boston [en 2004]. C’était écrit “Bye-bye Bruins” et ça m’a donné le goût de la garder en souvenir. C’était venu me chercher. Et au fur et à mesure, j’ai décidé de toutes les garder, je trouvais ça le fun comme collection », dit celui qui se qualifie de ramasseux.