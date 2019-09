COUP DE COEUR

LIVRE

Kukum

Pour un septième et nouveau roman, l’auteur et journaliste Michel Jean lance Kukum, qui veut dire « grand-mère » en innu. Inspiré de l’histoire de son arrière-grand-mère, il nous raconte le récit d’Almanda Siméon, 15 ans, une orpheline qui tombe amoureuse de Thomas, un jeune homme engagé. Pour lui, elle quittera sa famille adoptive pour apprendre la vie nomade, au sein des Innus de Pekuakami. Elle apprendra la langue et brisera les barrières imposées aux femmes autochtones. C’est avec justesse et sensibilité que Michel Jean réussit à recréer une époque et à faire vivre un chapitre de l’histoire.

› Sorti le 25 septembre

JE SORS

CINÉMA

Judy

TNS

L’actrice Judy Garland a marqué à tout jamais l’industrie du cinéma hollywoodien. Dans ce film biographique, Renée Zellweger se plonge dans la peau de la star des années 40. Ayant eu une prolifique carrière avec des interprétations dans le film Le Magicien d’Oz ou encoreLa Pluie qui chante, l’étoile de Garland ne brille plus autant à la fin des années 60. On la retrouve, fauchée, à Londres. Elle accepte de s’y produire, pour une série de spectacles à guichets fermés, toujours troublée par son adolescence sous les projecteurs.

› En salle depuis le 27 septembre

LANCEMENT

Au travers des ombres

C’est ce soir que l’ex-candidate de La Voix, Lili-Ann De Francesco, présente son nouvel EP Au travers des ombres. Avec son plus récent extrait radiophonique Deux, la jeune interprète-auteure-compositrice nous fait plonger dans son univers pop avec des accents électro. Sa fougue, sa voix envoûtante et sa présence sur scène, font d’elle une étoile montante à surveiller dans l’industrie de la musique québécoise.

› Ce soir à 17h au Ministère, 4521 boulevard Saint-Laurent

DANSE

Lucy M. May & 7 Starr – Anima/Darkroom

La chorégraphe Lucy M. May laisse place à l’authentique street dance et au freestyle, dans une création totalement brute. L’interprète reconnu du style Krump, Anima/ Darkroom, se plonge seul sur la scène, pour faire vivre les mouvements rudes de cette danse de rue née dans les quartiers pauvres de Los Angeles. Grâce aux jeux d’éclairage et la musique, jonglant entre lumière et noirceur et entre le silence et le bruit, chaque geste saccadé sur scène révèle l’essence même de cette danse qui semble si violente, mais qui est, au fond, un cri du cœur pour être entendu.

› Ce soir à 20h à La Chapelle Scènes Contemporaines, 3700 rue Saint-Dominique

POÉSIE

Gilles Vigneault – Parole et Musiques

Qui de mieux que Gilles Vigneault pour nous connecter avec les mots et la musique? Le grand poète et parolier revient avec une autre série de soirées intimistes Parole et Musiques et invite le public à se joindre lui pour échanger en mélodies et en discussions. Dans ce spectacle, Vigneault échange, chante, improvise et se questionne avec les spectateurs. Pour l’occasion, l’auteur-compositeur-interprète sera accompagné sur scène de l’animatrice Françoise Guénette et du pianiste Philippe Noireaut.

› Ce soir à 19h à la Cinquième Salle de la Place des Arts, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

CINÉMA

L’histoire d’Adèle H.

Réalisé en 1975 par le réalisateur français François Truffaut et tiré du journal intime de la fille de Victor Hugo, Adèle, on y raconte l’histoire de l’érotomanie de cette dernière, tombée follement amoureuse d’un dénommé Albert Pinson. Le considérant comme son fiancé, Adèle est prête à tout pour retrouver son amoureux, même jusqu’à se rendre à Halifax. Ses attentes sont bien vite décevantes, lorsqu’elle est repoussée par Pinson, mais Adèle ne lâche pas prise, convaincue qu’ils sont faits l’un pour l’autre. Avec une obsession malsaine, la pauvre femme fera tout pour le reconquérir, jusqu’à sombrer dans la folie et la pauvreté.

› Ce soir à 21h00 à Cinémathèque québécoise - 335 Boulevard de Maisonneuve Est

JE RESTE

DOCUMENTAIRE

Jack Nicholson, le loup d’Hollywood

Toujours en tête d’affiche, mais fuyant les projecteurs, Jack Nicholson est une légende vivante à Hollywood. Cumulant plus de 50 ans de carrière avec 60 films, il ne suit pas du tout les conventions typiques de la ville des stars. Lorsqu’il fait les manchettes, c’est souvent pour se moquer des conventions et il se fout royalement des critiques. L’acteur fascine la sphère publique par son non-conventionnalisme. Sans même le vouloir, Jack Nicholson a contribué à la contre-culture et redéfinit ce qu’est la notion d’acteur dans le paysage du cinéma américain. Un documentaire qui vous fera voir le loup d’Hollywood dans toute sa splendeur.

› Ce soir à 20h30 sur les ondes d’ICI ARTV

TÉLÉ

L’Open Mic de... Pier-Luc Funk

Cette semaine, l’Open Mic déroule le tapis pour le jeune Pier-Luc Funk, qui a préparé un line-up d’humoristes-invités hyper colorés : Charles Pellerin, Mathieu Pepper, Julien Corriveau et Sam Breton. Fidèle à l’habitude, L’Open Mic de... est l’émission quotidienne à suivre en semaine, pour rire un bon coup et pour découvrir plusieurs étoiles montantes de l’humour du Québec.

› Ce soir à 21h sur les ondes de V Télé

WEB

Trop – Saison 3

La troisième et ultime saison de Trop est maintenant disponible sur la plateforme web d’Ici.tou.tv sous la bannière de Véro.tv. Pour les adeptes qui ont suivi les aventures des sœurs Isabelle et Anaïs, interprétées par les excellentes comédiennes Evelyne Brochu et Virginie Fortin, on pourra suivre les derniers épisodes sous le thème du renouveau et de l’affirmation de soi. Isabelle quitte La Station et se lance en affaires. Et pour Anaïs, qui accepte finalement sa condition, elle décide encore de tester ses limites et de trouver le vrai sens du bonheur.

› Disponible dès aujourd’hui sur Ici.tou.tv