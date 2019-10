Je sors, je reste

Coup de cœur

Livre

Traverser la nuit

Photo courtoisie

Marie Laberge a créé, de sa plume, Emmy une jeune femme plutôt attachante qui a pourtant un passé très sombre. Pour survivre dans ce monde qui ne lui a pas fait de cadeau, elle a pour réflexe de fuir aussitôt qu’une situation devient trop confortable. Emmy ne se plaint jamais et ne désire rien vraiment. Au courant de l’histoire, on découvrira le lien qu’elle a tissé avec une dame âgée, Jacky, alors qu’elle travaillait dans une résidence pour personne en perte d’autonomie. Un roman bouleversant, mais qui transmet un message d’espoir.

Sorti en librairie aujourd’hui

Je sors

Spectacle

Forces motrices

Photo courtoisie

Ce spectacle des Escales improbables de Montréal mélange conte, musique et peinture. La soirée plongera le spectateur dans une sorte de quête identitaire de notre société avec entre autres quelques histoires sur la construction du chemin de fer transcanadien.

Ce soir à 19h30 à l’Écomusée du fier monde, 2050 rue Atateken

Théâtre

Tout inclus

Photo courtoisie

Porte-Parole, le groupe derrière J’aime Hydro, Fredy et L’Assemblée, présente la pièce documentaire Tout inclus. Cette fois, le thème abordé est la vieillesse. François Grisé, l’auteur de cette pièce, a vu ses parents déménager dans une résidence pour personnes âgées. Un peu sous le choc et curieux, il décide d’habiter deux mois dans cet établissement. Ainsi, la pièce fera découvrir aux spectateurs ce monde parfois méconnu des « maisons de vieux ».

Ce soir à 19h au Théâtre La Licorne, 4559 avenue Papineau

Cinéma

Amoureuses

Photo courtoisie

Ce documentaire de Louise Sigouin s’immisce dans l’univers des sœurs cloîtrées. Il s’agit de la première fois que ces dames acceptent de se faire filmer dans leur quotidien pendant un an complet. Le film a été tourné au Monastère Notre-Dame-du-Rosaire de Berthierville.

Ce soir à 19h30 au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien Est

Musique

Alter Bridge + Skillet

Photo courtoisie

Pour une soirée qui déménage, c’est au MTelus qu’il faut aller ce soir. Les groupes américains Alter Bridge et Skillet se partageront la scène avec en première partie Dirty Honey. Alter Bridge, composé entre autres de trois anciens membres de Creed, fait de la musique rock aux penchants heavy metal et grunge. Pour sa part, Skillet verse plus dans le métal avec des violons dans plusieurs morceaux.

Ce soir à au MTelus, 59 rue Sainte-Catherine Est

Lancement

En retard sur ma vie

Photo courtoisie

Miro lance ce soir son premier album solo aux mélodies pop urbaine. L’artiste a étudié la musique classique, le violoncelle pour être plus précis, avant de se lancer dans autre chose. Il a coréalisé cet album avec Pierre-Luc Rioux qui est reconnu pour avoir travaillé avec Loud, Bruno Mars et David Guetta.

Ce soir à 18h au Ministère, 4521 boulevard Saint-Laurent

Je reste

Livre

Manam

Photo courtoisie

Rima Elkouri présente son tout premier roman. Elle nous y fait découvrir une famille tissée serrée. Au cœur de celle-ci, Téta, la grand-mère de Léa, qui recevait toute la famille régulièrement. L’ambiance était à la fête même si la doyenne a frôlé la mort alors que son village, Manam, avait été attaqué par l’armée turque. Comme sa grand-mère ne souhaitait jamais parler de ce moment difficile, Léa décide d’aller découvrir la Turquie et la Syrie.

Sorti en librairie aujourd’hui

EP

Expansion Pack

Photo courtoisie

Les Louanges présente se tout nouvel EP de cinq chansons. L’artiste, de son vrai nom Vincent Roberge, collabore avec Robert Nelson sur le titre éponyme et avec le MC Maky Lavender sur Drumz. L’opus ouvre une porte pour de nouvelles sonorités et explorations musicales.

Sorti le 27 septembre

DVD

Mère ordinaire 1

Photo courtoisie

Le premier one-woman-show de Bianca Longpré est maintenant en DVD. La mère de famille propose un spectacle principalement pour les femmes. L’artiste est présentement en tournée pour son deuxième spectacle solo.

Sorti le 25 septembre