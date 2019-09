L’automne à Bromont

Des sentiers faciles d’accès pour le vélo et pour la marche, une montagne de ski animée durant la période des couleurs et un centre-ville aux allures de village champêtre, c’est un peu tout ça Bromont.

Comme destination pour profiter de l’automne, on ne peut guère se tromper.

Le parc des Sommets

Avec 140 kilomètres de sentiers, le parc des Sommets est à ma connaissance le plus vaste réseau accessible par une voie rapide. Les lieux de randonnée se trouvent à peu de distance de l’A-10.

Photo Alain Demers

Le réseau étant formé de petits sentiers interconnectés, il est alors plus facile de choisir un circuit à la distance qui vous convient. Avec l’application Ondago transformant votre téléphone en GPS, c’est encore plus facile.

Les sentiers accueillent principalement les marcheurs et les adeptes de vélo de montagne. Si vous avez envie d’emprunter un sentier à pied et terminer votre randonnée dans un bain remous du Balnea Spa, optez alors pour le secteur du lac Gale.

Photo courtoisie, Balnea Spa

La montagne Bromont, montagne d’expériences, s’anime avec la première édition du Happening d’automne. Au programme, les prochains week-ends : jeux gonflables, chansonniers, initiation au vélo de montagne pour les ados. Aussi à la montagne : un marché de produits du terroir et l’Octoberfest avec musique, bières et bonne bouffe. On se rend au sommet en remontée mécanique.

Les Épouvantables

Photo courtoisie, Tourisme Bromont

Jusqu’à l’Halloween, le Vieux-Bromont, autrefois appelé West Shefford, sera agrémenté d’Épouvantables un peu partout. C’est le nom donné à la trentaine d’épouvantails personnifiant des résidents ayant marqué l’histoire de l’ancien village.

Avis aux intéressés : un filtre qui transforme les égoportraits en épouvantails est disponible sur la page Facebook de Tourisme Bromont.

► En bref

Happening d’automne : jusqu’au 14 octobre

Parc des Sommets : contribution volontaire

Chiens (en laisse) : acceptés sauf dans le secteur du lac Gale

tourismebromont.com

