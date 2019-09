Le Cirque du Soleil At Sea fait appel à l’expertise de Québec

Le Cirque du Soleil a retenu les services d’un concepteur de Québec pour élaborer la totalité des éclairages de deux nouveaux spectacles présentés en exclusivité sur un bateau de croisière flambant neuf, en Europe.

L’entreprise créée au Québec s’est associée il y a quelques années avec MSC Croisières pour créer le Cirque du Soleil At Sea. Cette division du Cirque du Soleil entend livrer huit spectacles exclusifs sur quatre navires flambant neufs, à raison de deux présentations originales par bateau. Quatre spectacles et deux bateaux sont déjà en activité.

Un troisième paquebot, le MSC Grandiosa — le plus grand de la flotte MSC et l’un des plus gros au monde — aura son baptême de l’eau le 9 novembre, à Hambourg, en Allemagne. Et à bord de ce dernier se trouvera notamment Laurent Routhier, un éclairagiste de la capitale mandaté pour élaborer l’entièreté des lumières des deux nouveaux spectacles du Cirque du Soleil At Sea, qui y seront présentés.

Technologie avancée

« Tout l’équipement est neuf. C’est assez fantastique, ça n’arrive pas souvent ! On s’est fait dire : “Qu’est-ce que tu veux qu’on achète ?” J’ai fait une grosse liste de cadeaux de Noël ! », lance, ravi, le jeune homme, qui s’est envolé à la mi-septembre pour la France, où le Grandiosa est toujours en chantier.

Impossible d’en connaître davantage sur les nouvelles œuvres du Cirque du Soleil. Chose certaine, la technologie utilisée devrait épater. « On a de quoi de très nouveau, qu’on peut trouver sur les gros shows d’aréna en tournée. À ma connaissance, il n’y a pas de bateau qui a cette technologie-là, c’est la première fois », dévoile-t-il, sans en ajouter davantage.

Photo courtoisie

Plaisir du cirque

Laurent Routhier ne s’en cache pas : il voue un intérêt particulier aux arts circassiens. « Il y a quelque chose de joyeux à aller faire du cirque, à remplir les yeux de magie du monde », affirme celui qui en est à sa deuxième collaboration en carrière avec le Cirque du Soleil.

Et ce plaisir doit se retrouver aussi dans le boulot, plaide-t-il. C’est notamment pourquoi il a demandé à travailler sur ce contrat avec un autre éclairagiste de Québec, Dominic Lemieux, qui est aux commandes de la scène des plaines d’Abraham du Festival d’été de Québec depuis quelques années.

« C’est un ami. Il est engagé par le Cirque sous ma recommandation. Il est plus jeune, c’est un jeune prodige. Il est éclairagiste aujourd’hui, mais ça va être mon assistant là-bas », résume-t-il.

► Cirque du Soleil At Sea entend livrer huit spectacles exclusifs sur quatre navires flambant neufs, à raison de deux présentations originales par bateau. Quatre spectacles et deux bateaux sont déjà en activité. Le MSC Meraviglia présente les créations Viaggio et Sonor. Le MSC Bellissima, quant à lui, accueille les plateaux de Syma et de Varélia. Un troisième bateau, le MSC Grandiosa, aura son baptême de l’eau le 9 novembre à Hambourg, en Allemagne. Il sillonnera principalement la Méditerranée.

Qui est Laurent Routhier ?