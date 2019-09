L’exposition «World Press Photo Montréal» attire plus de 55 000 visiteurs

Le succès de l’exposition «World Press Photo Montréal» ne fait que s’accroître. Après quatre années consécutives marquées par une hausse d’achalandage, la plus récente initiative a été vue par plus de 55 000 personnes, soit la pleine capacité, du 28 août au 29 septembre, a-t-on annoncé lundi.

De ce nombre, près de 20 000 étaient des élèves.

Photo Agence QMI, MARIO BEAUREGARD

Photo Agence QMI, MARIO BEAUREGARD

Les «Oscars de la photo», qui ont eu lieu au Marché Bonsecours, dans le Vieux-Montréal, regroupaient 150 images lauréates du plus important concours de photographie tenu sur la planète, et comprenait six autres volets.

«Ce qui est encourageant, c’est de constater à quel point un si grand nombre de personnes demeurent sensibles aux enjeux de la société, au rôle des médias, à un photojournalisme créatif et de qualité, ainsi qu’à la place d’une exposition de cette envergure dans la métropole», s’est réjoui Matthieu Rytz, le producteur de l’événement.

On connaît déjà les dates de la prochaine exposition «World Press Photo Montréal». Ses 15 ans seront soulignés du 2 septembre au 4 octobre 2020, toujours au Marché Bonsecours.

Photo Agence QMI, MARIO BEAUREGARD