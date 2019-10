Lili-Ann De Francesco dévoile son premier album

MONTRÉAL – Lili-Ann De Francesco ajoute une corde à son arc professionnel en lançant son premier mini-album éponyme, qu’elle dévoilait lundi soir, au Ministère, à Montréal.

Ancienne participante à «La Voix» (2015), comédienne dans le film «La chute de Sparte» et animatrice de la plateforme Web de «La Voix Junior» (2016 et 2017), Lili-Ann avait proposé l’an dernier un premier extrait représentatif de son univers musical, «Au travers des ombres», qui se retrouve justement sur son EP de sept pièces.

L’artiste de 19 ans a coécrit les titres de son opus avec John Nathaniel (OneRepublic, Marc Dupré), Mariane Cossette-Bacon (Brandon Mig) et Nico Ormiston et Donevan Adams (Kroy, Milk & Bone). Ses textes abordent des thèmes chers à sa génération, comme la pression générée par les médias sociaux, et traitent aussi de difficultés amoureuses et d’anxiété.

L’album de Lili-Ann De Francesco est en vente depuis vendredi dernier.