Pas une panacée

Un sophisme s’invite dans le débat public à la faveur de déclarations malheureuses du ministre de l’Environnement et du premier ministre. C’est cette affirmation selon laquelle « ça prend des routes pour faire passer les véhicules électriques ». Ça justifierait la construction d’un pont entre Québec et Lévis.

D’abord, un VE en tant que tel, ça ne nettoie pas l’air autour. C’est juste une auto qui pollue moins qu’une voiture à essence. Il faut quand même dépenser de l’énergie, émettre du carbone et détruire des milieux naturels pour extraire le lithium destiné à sa batterie, pour construire ses composantes et pour le chausser.

De même, exploiter le lithium du Québec pour alimenter les VE, c’est une bonne idée parce que ça peut être payant, et pour réduire la pression sur le lithium africain. Reste que ce n’est absolument pas quelque chose qui va aider l’environnement.

Ça ne prend pas « plus de véhicules électriques », comme l’affirme François Legault. Ce qu’il faut, c’est qu’une plus grande partie des véhicules roulent à l’électricité, mais qu’il y en ait moins dans l’ensemble; qu’on soit plus nombreux à covoiturer; qu’on n’ait pas deux autos par ménage; qu’on ne s’en serve pas pour tous nos déplacements; qu’on ne la change pas tous les cinq ans.