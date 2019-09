P.K. Subban motivé par son échange aux Devils

Dans quelques jours, P.K. Subban donnera ses premiers coups de patin dans un match de saison régulière avec les Devils du New Jersey et l’ancien défenseur du Canadien de Montréal et des Predators de Nashville a très hâte de sauter dans l’action.

Le joueur de 30 ans a même reconnu que l’échange qui l’a fait passer des Predators aux Devils en juin dernier l’a motivé.

«Je me souviens, quand l’échange a été effectué, cela m’a donné de l’énergie», a-t-il dit dans une longue entrevue accordée au quotidien «New York Post».

«D’abord parce que je pense que les Devils ont une organisation de première classe, a-t-il ajouté. Ensuite, ils ont les joueurs pour gagner et, enfin, ils ont le groupe d’entraîneurs pour gagner. Avec toutes ces choses et avec la bonne personne à mes côtés [sa fiancée Lindsey Vonn], je ne vois pas comment je ne pourrais pas avoir du succès ici.»

En 63 matchs la saison dernière, Subban a amassé 31 points, dont neuf buts, sa campagne la moins productive en carrière.

Un travaillant

Reconnu pour ses grandes habiletés, notamment en contrôle de rondelle, Subban a aussi tenu à indiquer que c’est surtout par son acharnement au travail qu’il se démarque.

«Je suis un des plus grands travailleurs sur la glace, a-t-il affirmé. Je ne dis pas que je ne peux pas perdre un match ou une bataille, mais je ne perdrai jamais un match ou une bataille parce que mon adversaire a travaillé plus fort que moi.»

Ambitieux

Le gagnant du trophée Norris en 2013 n’a également pas tari d’éloges à l’endroit de ses coéquipiers. Son message aux partisans est clair : les Devils seront compétitifs en 2019-2020.

«Nous avons une très bonne équipe, jeune et talentueuse», a analysé Subban.

«Je suis dans cette ligue depuis un bon moment déjà et j’ai fait partie de bonnes formations, a-t-il poursuivi. Toutefois, je ne veux pas que les partisans prennent cette équipe, et le talent qu’ils pourront admirer tous les soirs, pour acquis. Ça vaudra le prix d’entrée de venir voir jouer ces gars. Ils sont en forme et ils sont prêts à former une des meilleures équipes de la Ligue.»

Les Devils entameront leur saison en accueillant les Jets de Winnipeg, vendredi.