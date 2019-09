Pool NFL : cinq joueurs à réclamer au ballottage

De gros canons n’ont pas beaucoup aidé les amateurs de pool cette semaine. Tom Brady et Patrick Mahomes n’ont pas lancé de passe de touché, Odell Beckham fils a été limité à deux passes captées pour 20 verges et toute l’attaque des Cowboys de Dallas n’a produit que 10 points.

Une bonne récolte parmi les joueurs toujours disponibles peut toutefois changer la fortune d’un pooler dans le besoin. En vue de la cinquième semaine d’action dans la NFL, voici cinq joueurs qui pourraient améliorer une formation.

Golden Tate (disponible dans 51 % des ligues Yahoo!)

Photo AFP

Après avoir purgé une suspension de quatre matchs pour avoir échoué un test antidopage, Golden Tate fera ses débuts avec les Giants de New York.

De plus, au lieu de se joindre à une attaque menée par Eli Manning, il attrapera des passes du jeune quart-arrière prometteur Daniel Jones. L’ancien de l’Université Duke n’a pas fait l’unanimité quand les Giants l’ont choisi sixième au total au dernier repêchage de la NFL, mais force est d’admettre qu’il se débrouille plutôt bien.

Tate aura surtout de la valeur dans des ligues donnant un point pour chaque passe captée.

Ronald Jones II (disponible dans 56 % des ligues Yahoo!)

Photo AFP

Avant le match de lundi soir, les Buccaneers de Tampa Bay avaient la troisième attaque la plus productive de la NFL et Ronald Jones II fait partie intégrante de l’unité dirigée par Jameis Winston.

Le porteur de ballon a été plus utilisé que son collègue Peyton Barber dimanche dans la victoire de 55 à 40 des «Bucs» contre les Rams de Los Angeles. Il a amassé 70 verges au sol et 12 verges par la passe, en plus d’inscrire un touché.

Les porteurs de ballon compétents sont rares parmi les joueurs disponibles.

Jacoby Brissett (disponible dans 65 % des ligues Yahoo!)

Photo AFP

Le remplaçant d’Andrew Luck a inscrit au moins deux touchés aériens dans chacun de ses départs depuis le début de la saison.

Même sans T.Y. Hilton dimanche, il a amassé trois passes de touché et 265 verges par la voie des airs dans un revers de 31 à 24 contre les Raiders d’Oakland.

Les Colts d’Indianapolis affronteront les puissants Chiefs de Kansas City la semaine prochaine. Brissett devra lancer le ballon souvent s’il veut rivaliser avec Patrick Mahomes.

Darrel Williams (disponible dans 48 % des ligues Yahoo!)

Photo AFP

Même si n’a parcouru que 13 verges en huit courses dimanche dans la victoire de 34 à 30 des Chiefs contre les Lions de Detroit, Darrel Williams a franchi la ligne des buts à deux reprises.

La semaine précédente, contre les Ravens de Baltimore, il avait amassé 62 verges au sol, en plus d’attraper cinq passes pour 47 verges.

Tant que Damien Williams sera sur la touche, le porteur de ballon de deuxième année pourrait être utile pour les poolers.

A.J. Brown (disponible dans 90 % des ligues Yahoo!)

Photo AFP

Le receveur de première année a connu le meilleur match de sa jeune carrière en aidant les Titans du Tennessee à vaincre les Falcons d’Atlanta 24 à 10, dimanche. Dans la rencontre, il a capté les trois passes lancées dans sa direction pour 94 verges et deux touchés.

Difficile de faire confiance à l’attaque des Titans, mais Brown mérite d’être surveillé de près.