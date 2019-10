Soir de première pour «Matthias et Maxime»

MONTRÉAL – Le public québécois pourra bientôt découvrir le dernier-né de Xavier Dolan, «Matthias et Maxime», dont la première montréalaise, précédée d’un tapis rouge où étaient attendues de nombreuses personnalités, avait lieu lundi au Théâtre Outremont, à Montréal.

Le réalisateur québécois a réuni plusieurs de ses bons amis acteurs, dont Gabriel D’Almeida Freitas, Pier-Luc Funk, Catherine Brunet, Antoine Pilon, Samuel Gauthier, Adib Alkhalidey, Camille Felton, Marilyn Castonguay, Anne Dorval et Micheline Bernard dans son plus récent film, qui traite justement d’amitié, mais aussi de quête d’identité.

L’histoire de «Matthias et Maxime» gravite autour d’une bande de copains, tous jeunes trentenaires, qui se trouvera déstabilisée lorsque deux des leurs, Matthias (D’Almeida Freitas) et Maxime (Dolan) échangeront un baiser en apparence anodin pour les besoins d’un court métrage. L’anecdote les confrontera à eux-mêmes et entraînera des remises en question.

Dolan et son équipe avaient reçu une remarquable ovation de plus de huit minutes à la fin de la présentation de «Matthias et Maxime» au Festival de Cannes, le 22 mai dernier.

«Matthias et Maxime» prendra l’affiche au Québec le 9 octobre.