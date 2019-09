Trudeau toujours le vainqueur

Lors de la rencontre avec le premier ministre, Greta lui a déclaré qu’il en faisait trop peu pour défendre la planète, et il a répondu qu’elle avait raison.

Un homme qui lui a lancé des œufs a été mis hors d’état de nuire, mais le fils aîné de Trudeau a paniqué, ce qui a permis à son père de le rassurer. Conclusion ? Justin est un père attentif, et cela s’est su. Le fils de PET aime exposer ses enfants en public. Dans les défilés gais, sur les lieux des inondations et en Inde, évidemment. Il suit donc les traces de son flamboyant père.

Greta, qui a utilisé devant les dirigeants de l’ONU l’expression « How dare you ! » a été plus réservée après sa rencontre avec Justin Trudeau dont les images ont fait le tour du monde. L’adolescente a même déclaré que le premier ministre était un homme fort occupé. Il aurait donc échappé à sa vindicte ?

Justin Trudeau doit idolâtrer Greta, la personne la plus médiatisée de la terre – son rêve à lui, de toute évidence. Après la rencontre, il a annoncé la plantation de deux milliards d’arbres en dix ans.