[VIDÉO] Nouvelle chanson dans les yeux d’Alex Nevsky

MONTRÉAL | Alex Nevsky rend hommage à la puissance de l’amour, aux pupilles qui s’écarquillent dans l’intensité d’un coup de foudre et à la passion qui guette les âmes sœurs dans sa nouvelle chanson «Mes yeux», premier extrait de son quatrième album qui sortira le 8 novembre prochain, «Chemin sauvage».

Nevsky a coécrit les paroles de cet échantillon pop aux accents électro et au texte romantique avec Jonathan Harnois et Laurence Lafond-Beaulne (de Milk & Bone). Cette dernière a contribué à la composition de la musique avec Alex Nevsky, Gabriel Gagnon et les producteurs Ruffsound et Realmind. On peut déjà entendre la pièce dans la plus récente campagne publicitaire nationale de KIA.

Un vidéoclip réalisé par Jérémie Saindon accompagnant «Mes yeux» a également été dévoilé lundi.

Le disque «Chemin sauvage», d’Alex Nevsky, est déjà disponible en prévente. L’auteur-compositeur-interprète partira en outre en tournée avec son nouveau matériel dès janvier 2020. Les billets sont en vente sur son site officiel, au www.alexnevsky.ca.