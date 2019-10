5 endroits où manger de délicieux sandwichs

Les sandwichs font partie de ces classiques de la gastronomie qui ne se démoderont jamais.

À la fois réconfortants et pratiques, ces derniers peuvent être savourés en toute quiétude accompagnée d’une soupe ou encore «sur le pouce» entre deux rendez-vous.

À Montréal, ces 5 établissements excellent dans l’art du sandwich.

1. Bello

Photo courtoisie

Impossible de ne pas saliver devant les décadents sandwichs servis au Bello. Ce déli italien situé dans le cœur du Vieux-Montréal propose un comptoir de sandwichs faits de charcuteries maisons et des salades fraiches et savoureuses. Le petit établissement possède quelques tables où manger, mais il vaut mieux prendre votre repas pour emporter et aller le déguster sur le bord de l’eau.

363 Place d’Youville

https://bellodeli.com/

2. Boucherie Lawrence

Photo courtoisie

Dans le Mile-End, la Boucherie Lawrence ne laisse pas sa place. Parmi les options de sandwichs, vous retrouverez des classiques comme celle au porchetta et beurre ou encore un choix de banh mi ou de sandwich à la saucisse italienne. Les produits offerts à la Boucherie Lawrence sont locaux et élevés de façon respectueuse.

5237 boul. Saint-Laurent

https://lawrencemtl.com/boucherie/

3. La Bête à Pain Griffintown

Photo courtoisie

Désormais à Griffintown, Ahuntsic et Laval, La Bête à Pain fait partie de ces établissements qui séduisent par leur cuisine délicieuse, mais aussi leur service et la qualité des produits qu’ils utilisent. Côté nourriture, la boulangerie offre des options servies sur pains frais comme un sandwich classique (et savoureux) au jambon et beurre, un burger au poulet croustillant et des tartines au chèvre.

195 rue Young

https://www.labeteapain.com/griffintown/

4. Mano Cornuto

Photo courtoisie

Ce tout nouvel établissement du quartier Griffintown se démarque par son ambiance chaleureuse et la qualité de ses plats. Ce petit café italien qui est ouvert du matin au soir se spécialise en sandwichs. À noter que les végétariens y trouveront leur compte puisqu’une option spécialement pour eux se trouve sur le menu.

988 rue Ottawa

https://www.manocornuto.com/

5. Lapin Pressé

Photo courtoisie

Puisqu’il n’y a rien de plus réconfortant que le célèbre combo grilled cheese et soupe, le Lapin Pressé est l’endroit où aller. Situé sur l’avenue Laurier, le petit établissement sert depuis des années de délicieux grilled cheese servis sur du pain frais et craquant. Une belle adresse à découvrir un après-midi pluvieux!

1309 avenue Laurier Est

https://www.facebook.com/Lapin-Press%C3%A9-99660028665/