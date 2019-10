CHARLAND, Rose-Marie

(née St-Jean)



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre chère maman Rose-Marie St-Jean, épouse de feu Aurèle Charland. Entourée de sa famille, elle nous a quittés tout en douceur le 28 septembre 2019.Elle laisse dans le deuil et le chagrin ses trois filles, Ginette (Denis Duquette), Manon, Danielle (Michel Léger), ses petits-enfants, Catherine Duquette et Julien Léger. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs Marie-Reine et Huguette, beau-frère, belle-soeur ainsi que ses nièces et neveux.La famille recevra les condoléances le mercredi 2 octobre 2019, de 11h00 à 22h00 au :salon Les Érables4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QUÉBEC, H3V1E7514-342-8000 www.dignitequebec.comUne messe sera célébrée le jeudi 3 octobre 2019 à 10h30 en la Chapelle Notre-Dame-de-la-Résurrection au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges situé au 4601, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, Québec, H3V 1E7, suivi de la mise en terre au terrain familial.