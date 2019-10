Alexis Côté est enfin de retour au jeu

Blessé à un quadriceps pendant le camp d’entraînement, le porteur de ballon du Rouge et Or de l’Université Laval a repris le collier à plein régime, mardi, à l’entraînement. Côté avait repris l’entraînement avec ses coéquipiers de façon progressive la semaine dernière.

« L’équipe médicale pensait que je serais absent de deux à trois semaines, a indiqué le produit du campus Notre-Dame-de-Foy. En plus de mon quadriceps, mon fléchisseur était aussi touché, ce qui explique ma plus longue absence. J’ai subi plusieurs claquages au cours de ma carrière, mais jamais à une cuisse. J’aurais dû arrêter dès que j’ai ressenti une douleur, mais je ne connaissais pas ce genre de blessure et j’ai continué. J’ai aggravé ma blessure. Si cela avait été une blessure à un ischio-jambier comme dans le passé, j’aurais arrêté immédiatement. »

Son moral a-t-il été affecté par cette longue absence ? « Je souris toujours, a-t-il souligné avec un large sourire. J’ai tenté de revenir après deux ou trois semaines et ce ne fut pas un succès. Ce fut alors plus difficile à accepter. J’ai été bien entouré par la kinésiologue, les physiothérapeutes et mes coéquipiers. Ça aide beaucoup. À Laval, il y a pas mal de monde qui prend soin de nous. »

Quel bilan trace-t-il de son premier entraînement à plein régime ? « Je n’ai pas senti de douleur, mais je vais le savoir plus quand je vais me lever demain (mercredi). On va le voir sur le terrain si tout se passe bien. J’ai beaucoup travaillé avec la kinésiologue afin que mon retour se passe bien. Les deux semaines de congé que nous avons eues depuis le début de la saison ont été bénéfiques pour ma récupération. »

En plus de Côté, Jacob Doucet-Bruyère était aussi de retour. L’ailier rapproché s’était blessé à une épaule pendant le camp d’entraînement. Quant au demi inséré Vincent Breton-Robert, il est encore ennuyé par une blessure à l’aine et sa présence dimanche contre Concordia est peu probable. Le demi défensif Frédéric Gagnon et le botteur Vincent Blanchard sont les deux seuls autres éclopés.

Au cours de sa dernière semaine de congé de la saison, le Rouge et Or a tenu trois entraînements. Après l’entraînement de course, lundi, les protégés de Glen Constantin étaient de retour sur le terrain, mardi.

Seydou Junior Haïdara et Karl Monjoie seront de retour au PEPS, dimanche, alors que les Stingers de Concordia seront les visiteurs.

Anciens porte-couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval, Haïdara (2009 à 2012) et Monjoie (2010 à 2014) se sont joints au personnel d’entraîneurs des Stingers pendant la saison morte. « Je n’ai pas eu le temps d’y penser, mais ça va frapper quand je vais arriver là-bas, a mentionné Haïdara. C’est excitant. Ce furent mes plus belles années de football et je ne vais jamais oublier ça. Les amitiés sont ce que je conserve de plus précieux de mon passage à Laval. C’est toujours spécial de retrouver des visages familiers. »

« La priorité est l’équipe et mon groupe, renchérit Monjoie. Le personnel va se passer après la rencontre quand je vais serrer la main des coachs de Laval. Je ne serais pas honnête envers l’équipe si je faisais passer mes sentiments avant le club et mon groupe. Le match aurait été plus spécial si des anciens coéquipiers avaient été en uniforme. Mathieu Betts et Hugo Richard sont les derniers avec qui j’ai joué. C’était particulier le premier match à Concordia quand je voyais Carl (Brennan) sur les lignes de côté. »

Pas d’hésitation

Alex Surprenant vivra lui aussi son retour au PEPS. Le coordonnateur offensif des Stingers a évolué comme demi défensif à Laval de 2006 à 2009. Il avait notamment réussi une interception cruciale face à Concordia lors de la Coupe Dunsmore 2008.

Les deux adorent leur première expérience comme entraîneur au niveau universitaire. « Je suis dans mon élément, a mentionné le choix de deuxième ronde (12e au total) des Lions de la Colombie-Britannique en 2013. À l’écart du football pendant un an après avoir été libéré par les Alouettes dès la première semaine de la saison l’an dernier, j’avais oublié à quel point j’aimais mon sport. En plus, j’ai la possibilité de transmettre ma passion aux plus jeunes. »

Monjoie n’a pas hésité à accepter l’offre de l’entraîneur-chef Brad Collinson, lui qui avait été courtisé par les Gaiters de Bishop’s l’année précédente, mais avait préféré demeurer avec les Élans de Garneau.