GARIÉPY, Guy

De Sainte-Adèle et autrefois de Sainte-Sophie, le mercredi 25 septembre 2019, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Guy Gariépy, fils de feu Adhémar Gariépy et de feu Suzanne Paquette.Il laisse dans le deuil ses enfants Jean-François, Alexandre (Marilyne Provost) et Olivier (Jessica Roy), ses petites-filles Mégane et Jordane et la mère de ses enfants Monique Lafortune.Il laisse également dans le deuil ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs : Lorraine (Serge Lebeau), Lise (Michel St-Vincent), feu Michel (Murielle Richard), feu Johanne (Ghyslain Grenier), Micheline (Roy Houlé) et Pierre, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le samedi 5 octobre 2019 de 10 h à 11 h à, suivi des funérailles à 11 h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pallia-Vie.