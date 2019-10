ANCTIL BÉLANGER, Raymonde



De Blainville, le 26 septembre 2019, à l'âge de 79 ans est décédée Mme Raymonde Anctil, épouse de feu M. Camil Bélanger.Elle laisse dans le deuil ses enfants Mario (Elaine Koch), Lynda (Yvon Hébert), Richard (Graziella Whalen) et Isabelle, ses petits-enfants Michaël (Josiane), Sabrina, Samuel (Bianca) et Frédérik, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE, (450) 473-5934le vendredi 4 octobre de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 5 octobre dès 9h. Une liturgie aura lieu ce même samedi à 11h en la chapelle du complexe suivie de la mise en colombarium.La famille tient à remercier le personnel du 5e A de l'Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme pour leur dévouement et leur délicatesse.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.