DAIGNEAULT, Rémi-Laurent



Au CISSS des Laurentides, CHSLD Ste-Anne, est décédé le 10 septembre 2019, à l'âge de 85 ans, monsieur Rémi-Laurent Daigneault, fils de feu Arsène Daigneault et de feu Aurore Bergevin.Monsieur Daigneault laisse dans le deuil ses enfants : Josée (Dwayne) et Pascale (Carl), ses petits-enfants : Carolane, Catherine, Christine, Cindy et Aja, ses arrière-petits-enfants Noah et Haylie. Il laisse également ses frères et soeurs: Guy, Madeleine, Denis, Marie-France et Yves, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. Il fut prédécédé de plusieurs frères et soeurs.Les funérailles auront lieu à l'église Très-Saint-Sacrement de Howick, située au 64, rue Lambton, J0S 1G0, le samedi 5 octobre 2019 à 11 h. La famille recevra vos condoléances à compter de 10 h 30. L'inhumation des cendres se fera au Cimetière de la paroisse.En mémoire de M. Daigneault et en guise de sympathie, la famille vous propose de faire un don à la dystrophie musculaire du Canada.