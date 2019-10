D'autres rencontres gourmandes avec Benoit Roberge sur Zeste

De nouvelles escapades culinaires au Québec seront proposées l’été prochain sur Zeste. La chaîne spécialisée refera équipe avec Benoit Roberge pour une émission intitulée «Quand Benoit est là!» qui promet la découverte de plusieurs restaurants.

Pendant 13 semaines, dans un format d’une heure, celui qu’on décrit comme étant «épicurieux» transportera les téléspectateurs derrière les portes d’établissements «où on aime manger, boire et s’amuser», peut-on lire dans un communiqué émis mardi.

L’animateur donnera également accès au frigo des restaurants, s’entretiendra avec des employés et mettra même la main à la pâte dans la cuisine.

«Quand Benoit est là!» sera une production de Macaque Production en collaboration avec Québecor Contenu.

L’histoire d’amour entre Benoit Roberge et Zeste ne date pas d’hier. Celui qui est aussi chroniqueur et scripteur a tenu les rênes du rendez-vous «Sur le pouce» le temps de cinq saisons, profitant de ses virées à travers le Québec pour déguster les spécialités d’endroits qui ont la cote dans plusieurs villes et villages.