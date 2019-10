Des affiches contre le harcèlement de rue à Montréal

MONTRÉAL | Une campagne d'affichage s'installera dans les lieux publics de Montréal et dans le réseau de la Société de transport de Montréal (STM) afin de lutter contre le harcèlement de rue.

Le phénomène serait fréquent: devant l’absence de données officielles à ce sujet, le Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal (CÉAF) a recueilli en 2017 les témoignages de 250 femmes vivant à Montréal. De ce nombre, 94 % avançaient avoir déjà subi du harcèlement de ce genre.

Selon l’organisme, le harcèlement de rue se définit par le harcèlement sexuel exercé dans les lieux publics et les transports en commun par des inconnus, majoritairement des hommes ciblant des femmes. Ce harcèlement peut se traduire par «des propos ou des comportements sexistes, intrusifs, insistants et non sollicités».

Pour éviter ces situations, plusieurs femmes décident par exemple de modifier leur itinéraire, de porter des vêtements plus amples, de porter des écouteurs, de presser le pas ou d’éviter le regard des passants.

Quatre affiches

Dès le 7 octobre, une série de quatre affiches, illustrées par la bédéiste Sophie Bédard, présentera différentes situations de harcèlement vécues par des femmes. La campagne, organisée par le CÉAF, vise entre autres à enrayer l'indifférence entourant ce sujet.

La campagne d’affichage «braque les projecteurs sur les harceleurs, les témoins et la population en générale afin que tout le monde se sente enfin concerné», a mentionné mardi soir Audrey Simard, militante au CÉAF, lors du lancement de la campagne. «On en avait assez des messages qui laissent entendre qu’il revient aux femmes de dénoncer les violences qu’elles subissent et d’apprendre à s’en défendre», a-t-elle souligné.

Mme Simard indique que la campagne, qui sera surtout présente dans le Centre-Sud de Montréal, vise à dire aux harceleurs qu’ils sont entièrement responsables de leurs actes, à mettre fin à l’indifférence de la société, à baisser le seuil de tolérance social, à mobiliser les témoins à intervenir auprès des femmes et à déculpabiliser les personnes qui y sont confrontées.