Doc-Vélo 2019 amasse 111 000$

Le « Doc-Vélo 2019 » permet à un groupe de cyclistes de relever le défi de parcourir les 275 km qui relient Montréal et Québec. L’activité a permis d’amasser la somme de 111 000 $ au profit de la Fondation du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).

Me Marc M. Tremblay, président du CA de la Fondation du CHUM est en compagnie d’Irène Marcheterre, du CHUM, Luc Grisé, patient survivant du cancer et atteint d’une maladie cardiovasculaire, Dr Pierre Laramée, cardiologue, Dr Paul Perrotte, uro-oncologue, Julie Chaurette, PDG Fondation du CHUM, et Claude Meunier, porte-parole bénévole Fondation du CHUM.