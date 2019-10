RAYMOND MILETTE, Françoise



À Montréal, le jeudi 26 septembre 2019 est décédée, à l'âge de 79 ans, Françoise Raymond, épouse de André Milette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Claude, son petit-fils Justin, son frère Gaston (Andrée-Marie) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 5 octobre 2019 de 11h à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.