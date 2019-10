Je sors, je reste

Coup de cœur :

Album

LaF

Photo courtoisie

Nouvelle proposition de la formation LaF, Citadelle représente peut-être l’album le plus abouti et le mieux ficelé du collectif franco-québécois. Le groupe rap, grand gagnant des Francouvertes en 2018, y propose un nouvel opus de 14 pièces tout aussi dansant que très bien harmonisé, qui navigue entre le rock, le house, le pop et le jazz. À écouter sans modération, avec un casque d’écoute ou pour accompagner des vendredis soir bien festifs.

Disponible depuis le 27 septembre

Je sors :

Spectacle

Body Electric

Photo courtoisie

L’événement Body Electric, présenté à partir de ce soir et jusqu’au 11 octobre et pensée par la conseillère artistique à la programmation nationale de l’Usine C Mellissa Larivière, s’inspire du poème de Walt Whiteman «Je chante le corps électrique». Le projet réunira les créations de quatre montréalaises : Soleil Launière, Andrea Peña, Anne Thériault et Daina Ashbee. Les œuvres Umanishish et Untitled I + III, respectivement de Soleil Launière et d’Andrea Peña, seront présentées ce soir.

À partir de ce soir 19h à l’Usine C, 1345 avenue Lalonde

Spectacle

Qualité motel

Photo courtoisie

Dans le cadre de la série d’événements XP_MTL, le groupe Qualité Motel et la chanteuse Sarahmée offriront un spectacle qui promet d’être inusité ce soir, alors que le Musée Grévin se transformera en salle de concert. Cinq autres têtes d’affiche seront au rendez-vous de cette série de spectacles prévue jusqu’au début du mois de novembre

Ce soir à 20h au Musée Grévin, 705 rue Sainte-Catherine Ouest

Vernissage

Entre-deux, Une Architecture de la Résonance

Photo courtoisie

Le Centre de design de l’UQAM accueillera à partir de ce soir et jusqu’au 10 novembre l’exposition Entre-deux, Une architecture de la Résonance, de la firme Ferrier Marchetti Studio qui exposera pour une première fois en Amérique du nord. Leur processus de création vise à créer une relation positive entre le climat et la conception. Le vernissage a lieu ce soir.

Ce soir à 18h au Centre de design de l’UQAM, 1440 rue Sanguinet

Danse

Programme triple

Photo courtoisie

Les Ballets Jazz de Montréal présenteront à partir de ce soir et jusqu’au 5 octobre un programme triple, qui réunira les œuvres «O Balcao de Amor», «Casualties of Memory» et «Soul». La pièce Soul sera présentée pour une première fois à Montréal et a été créée en l’honneur de Janis Joplin.

Ce soir à 20h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, 260 Boulevard de Maisonneuve Ouest

Cirque

Tabarnak

Photo courtoisie

Présenté près de 200 fois à travers l’Europe, le Mexique et le Québec, le spectacle Tabarnak débarque ce soir à la TOHU. Pour l’occasion, la troupe du Cirque Alfonse y revisitera à sa manière le sacré à travers cette grande messe tout en acrobaties.

Ce soir à 20h à la TOHU, 2345 rue Jarry Est

Je reste :

Télé

Face-à-Face 2019

Photo courtoisie

Premier débat des chefs en français de la campagne électorale fédérale, le face-à-face de ce soir réunira Justin Trudeau, chef du Parti libéral, Andrew Scheer, chef du Parti conservateur, Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique, et Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois.

Ce soir à 20h sur les ondes de TVA

Album

Jacques Michel

Photo courtoisie

L’auteur-compositeur-interprète Jacques Michel propose cet automne un tout nouvel album de chansons originales intitulé Tenir. L’artiste débutera une tournée à travers le Québec à partir de février 2020.

Disponible depuis le 27 septembre

Livre

Pourquoi les hommes fuient

Photo courtoisie

De l’auteur Erwan Larher, le livre «Pourquoi les hommes fuient» dresse le portrait d’une jeune femme de 21 ans, indépendante, qui cherche à retrouver son père.

En librairie depuis le 23 septembre