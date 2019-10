La dernière chance de Charles

Il serait étonnant de revoir Charles Hudon dans l’uniforme du Canadien. Sans surprise, il a été soumis au ballottage par Marc Bergevin sans être réclamé.

Celui qui a vu le jour à Alma a grandi avec un seul chandail dans sa ligne de mire : celui du Canadien.

Hudon a vécu un moment de grâce lorsque le Tricolore l’a sélectionné en cinquième ronde en 2012. Dominant alors chez les juniors à Chicoutimi, son grand rêve prenait vie pour vrai.

Depuis cette sélection, la vie de Charles Hudon a changé, mais pas lui. Il est demeuré le même p’tit gars, gentil et affable. Il a toujours apprécié se faire interpeller par des partisans, à l’épicerie comme chez le dentiste.

Sa déclaration d’amour

Au bilan en avril dernier, j’ai été touché par ses déclarations. La gorge nouée par l’émotion, il a fait vœu de son amour envers le Canadien. Ça venait directement du cœur. C’était émouvant.

Est-ce que Marc Bergevin a été attendri par l’affection de Charles pour le CH ?

Laissez-moi croire que oui. On n’a jamais assez de belles histoires et le sport est tellement meilleur quand on y ajoute une touche de romantisme...

Mais le romantisme ne fait pas les séries. Charles Hudon est arrivé au bout de l’entonnoir de talent. La sélection naturelle amène un verdict cruel : il n’y a plus de place pour lui avec le Canadien.

J’ai beaucoup maugréé contre Claude Julien de ne pas avoir offert à Charles une véritable chance offensive. Je trouvais que le jupon du coach dépassait envers d’autres, moins talentueux. Je me disais que s’il obtenait une audition durable et de qualité il ferait son nid.

Comme David Desharnais.

Contrat à un volet

Cette opportunité, le coach la lui a offerte lors du camp d’entraînement qui vient de se terminer. Hudon a eu beaucoup de temps de jeu de qualité, notamment en avantage numérique.

On lui a toutefois refusé le seul but qu’il a réussi à marquer durant ce processus de la dernière chance. Comme le mauvais sort qui s’acharne...

Outre Julien, Marc Bergevin a fait preuve de classe à l’endroit d’Hudon. Le contrat à un volet qu’il lui a consenti lui assure des gains intéressants, peu importe sa destination pour la saison. C’est un geste inattaquable de la part du directeur général.

Deuil à faire

Reste à Charles à faire son deuil de l’équipe de son enfance. Peut-être aussi de son rêve de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Mais la vie ne s’arrête pas là. La carrière non plus. Il doit donc rapidement retrouver ses sens et le plaisir de jouer, à Laval.

Un rappel peut si vite arriver, à Montréal ou ailleurs dans la ligue après une transaction.

Et à la limite, qu’il parle à Desharnais ou Talbot ou Lapierre, il va voir que la vie est belle et payante en KHL, puis en Suisse, puis en Allemagne, et, pourquoi pas, pour finir « les plats » à la mi-trentaine, en Italie.

Une vie au-dessus de la moyenne pour un être humain au-dessus de la moyenne.

Joël Bouchard va se reconnaître en lui et l’aider pour la suite.

Au revoir et bonne chance, Charles.