La directrice générale de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay congédiée illégalement, selon le Tribunal administratif du travail

La directrice générale de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay Chantale Cyr a été congédiée illégalement, a conclu le Tribunal administratif du travail (TAT), dans une décision rendue lundi.

Le Tribunal retient trois des cinq plaintes déposées par Chantale Cyr et déclare que l’ancienne directrice générale a été lésée professionnellement.

Dans sa décision de 61 pages, le juge Guy Roy conclut que Mme Cyr a non seulement été congédiée de façon illégale alors qu’elle était en congé de maladie, mais qu’elle a bel et bien subi du harcèlement psychologique.

Le juge Roy note que les relations entre Chantale Cyr et le conseil des commissaires étaient bonnes, et ce jusqu’en mai 2017, moment où Liz Gagné est revenue à titre de présidente de la Commission scolaire.

«Entre le moment de l’embauche de Chantale Cyr en 2016 et le mois de mai 2017, personne n’a rien à lui reprocher... et son évaluation d’avril 2017 est exceptionnelle», peut-on lire.

«Dès que l’enquête concernant des allégations possibles de malversations au CES [Carrefour environnement Saguenay] est enclenchée, commence alors la croisade de Liz Gagné pour avoir la tête de Chantale Cyr. Subtilement, et quelques fois grossièrement, Liz Gagné commet du harcèlement psychologique envers Chantale Cyr... jusqu’à ce qu’elle réussisse à la congédier», a écrit le juge.

Le Tribunal indique ne pas avoir de preuve valable justifiant son congédiement.

«Le Tribunal ne croit pas que Chantale Cyr ait instauré un climat de terreur et tout ce dont on l’affuble», a précisé le juge.

«On a sali sa réputation sans jamais, en aucun temps, avoir tenté de valider les supposés reproches qu’on lui adressait», a-t-il ajouté.

Le procès opposant Chantale Cyr à la commission scolaire avait nécessité 26 jours d’audience. Vingt-neuf témoins avaient été entendus.

Chantale Cyr souhaite être réintégrée à son poste de directrice générale. Une deuxième audience du tribunal aura lieu pour déterminer les mesures de réparation appropriées.

Rappelons que la présidente Liz Gagné et certains commissaires sont également visés par une poursuite au civil.