La planète cinéma en vitrine au FNC

MONTRÉAL – Comme il nous y a habitués, le Festival du nouveau cinéma (FNC) promet un autre grand voyage planétaire. Le large panorama de la 48e édition de l’événement, qui se tiendra du 9 au 20 octobre à Montréal, rassemble plus de 300 œuvres provenant de 72 pays.

Qualité, diversité et personnalité ont guidé Zoé Protat, directrice de la programmation de l’événement, dans ses choix. «Ce qui m’anime le plus, c’est de ressentir une vraie signature, une vraie personnalité derrière chaque film, chaque œuvre qu’on sélectionne», a-t-elle dit.

Outre la projection de nombreux titres – dont 63 auront droit à une première –, on retrouve des événements comme la venue du cinéaste canadien David Cronenberg qui présentera une version restaurée de son controversé film «Crash», ainsi qu’une nuit blanche consacrée aux quatre premiers volets de la franchise originale d’«Alien».

Environnement et féminisme

Parmi les nombreux thèmes forts du cinéma, l’équipe du FNC a cette année jeté son dévolu sur l’environnement et le féminisme.

Plusieurs films de fiction dits «pour la planète» et «visionnaires», créations des années 1950 aux années 2000, seront donc projetés. «Souvent, quand on pense aux films environnementaux, on pense à des documentaires très militants et très engagés; on avait envie d’aller ailleurs», a mentionné Zoé Protat.

On s’intéressera à la biodiversité, au climat, à la consommation et à l’écoanxiété, entre autres.

Des accents de féminisme se feront également sentir grâce à des œuvres tournées par des femmes, mais aussi des hommes.

«C’est vraiment le discours féministe, la prise de position féministe qui nous intéressait, a noté Zoé Protat. C’est quelque chose qui se retrouve à travers toutes nos sections [...], pour ne pas la cantonner dans un cycle.»

Ouverture et clôture

Un réalisateur canadien et un autre québécois auront pour leur part un mandat important, car on a confié l’ouverture du festival à Atom Egoyan et son suspense psychologique «Guest of Honour», et la clôture à Roger Frappier, qui présentera son documentaire «Chaakapesh» sur les traces de maestro Kent Nagano en compagnie de l’Orchestre symphonique de Montréal.

La première soirée du FNC permettra également de rendre hommage au cinéaste André Forcier en lui remettant une Louve d’honneur. De plus, trois de ses longs métrages seront présentés : «Les fleurs oubliées», «L'eau chaude, l'eau frette» et «Le vent de Wyoming».



Toute la programmation se trouve au nouveaucinema.ca où il est aussi possible d’acheter billets et passes.