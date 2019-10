Lambert qui vole

Évidemment, il arrive dans le jet avant ses passagers. Il ouvre le frigo et pique toujours quelques sandwiches aux œufs. Une maladie, il est incapable de s’en empêcher. Une fois le larcin bien commis, avec son copilote Daniel Charbonneau, il fait son plan de vol. Ça, c’est Alain Lambert qui célèbre aujourd’hui ses 62 ans, un véritable phénomène de l’aviation québécoise et même sur la planète. Dans sa carrière, il a « volé » sur 53 appareils différents, avions et hélicoptères.

Depuis 25 ans, il œuvre pour Jean-Jacques Cossette, le grand patron du Groupe Forex, passant régulièrement du magnifique Challenger au luxueux hélicoptère Airbus dans lequel il n’y a malheureusement pas de sandwiches. On a célébré le pilote avec ses amis et sa famille samedi dernier dans l’immense hangar de Sky Service à Dorval où des tables ont été montées entre les deux appareils. C’était surréel alors que tout le personnel pour le dîner était habillé en agent de bord. J’animais, et c’était super sympathique.

L’HOMME EN L’AIR

Après mon travail, j’ai pu visiter et même occuper les commandes de ce Challenger qui a l’air tout neuf et qui, pourtant, est âgé de 27 ans. Une machine qui traverse en Europe plus vite que la plupart des long-courriers. De la place pour dix passagers qui peuvent tous dormir allongés s’ils le désirent.

Ah oui, l’anniversaire d’Alain Lambert a même été souligné par son animateur de radio préféré, Mario Lirette, sur Rythme FM.

Un « L » dans Alain et un autre « L » dans Lambert. Alain Lambert a deux ailes.

TIENS DONC

C’est la semaine des notes et de l’évaluation : Greta « A ». Legault « B+ » et Drouin en retenue.

Marc Bergevin est catégorique : « À 1,25 $ le litre, Suzuki, on le garde... »

Sur le net... Un million d’ados manifestent pour le nettoyage de la planète et un million de parents souhaitent qu’ils commencent par leur chambre.

Le jus de citron est fait de saveurs artificielles alors que le savon à vaisselle est fait de vrais citrons. C’est nous autres, ça.

Température de voyage de noces de ce temps-là : habille, déshabille, habille, déshabille...

À DEMAIN

Le dîner, c’était du smoked meat. Alain cherchait dans le frigo.