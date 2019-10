Le Rouge et Or balaie le championnat provincial de golf

Le Rouge et Or de l’Université Laval a balayé les honneurs du championnat provincial de golf qui s’est conclu, hier, sur les allées du club Val des Lacs.

Pour les hommes, il s’agit d’un 18e titre provincial consécutif et d’un 4e en ligne pour les femmes. L’équipe masculine a devancé les Carabins de l’Université de Montréal par 117 coups. Même chose pour les filles qui ont complété le championnat avec 106 coups de priorité sur les Bleus.

Sur le plan individuel, Baptiste Mory a établi un record d’équipe. Il est devenu le premier golfeur dans l’histoire du programme du Rouge et Or à gagner quatre titres provinciaux. En cinq ans à Laval, il a gagné sept tournois. Il a ramené la meilleure carte des trois rondes au championnat provincial avec un pointage de 67.

Le Français qui complétera son parcours universitaire ce printemps à l’occasion du championnat canadien a devancé son coéquipier David Tweddell par huit coups. Ce dernier a reçu le titre de recrue par excellence du RSEQ. Avant les provinciaux, Tweddell avait remporté le Southern New Hampshire Invitational la semaine dernière et avait signé une 2e place au tournoi de l’UQAR.

Trois autres golfeurs du Rouge et Or ont complété le top 5, soit Loick Laramée, Charles David et Antoine Roy.

Chez les femmes, Florence Leduc, du Rouge et Or, a remporté la victoire, étant la seule golfeuse à jouer sous la marque des 80 au cours des trois rondes. Elle a devancé sa coéquipière Catherine Gariépy qui était la championne en titre. Leduc avait remporté les deux premiers tournois de la saison.