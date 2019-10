Le service de proximité nécessaire pour les clients internet

Dans le secteur de télécommunication, le service de proximité est un atout majeur de différenciation. Il est aujourd’hui synonyme de géolocalisation, mobilité et action sociale. Cette somme d’actions efficientes développe les relations de longue durée et renforce le climat de confiance entre les individus et les entreprises.

D’ailleurs selon les dernières statistiques, pas moins de 71% des citoyens canadiens sont attachés à leurs services publics de proximité, et ce pour de nombreuses raisons :

Satisfaire un réel besoin local

La proximité présente un vrai atout car les clients peuvent compter sur une plus grande qualité de service et un meilleur accompagnement localement. Le service permet également aux fournisseurs internet de bien informer les clients de leurs produits et services (internet, TV, téléphonie), d’analyser spécifiquement leurs divers besoins, de s’y ajuster et de leur suggérer une offre conséquente.

Accéder immédiatement à l’information

Grâce à l’instauration des divers points de services, les clients peuvent accéder directement à l’information qui répondra immédiatement à leurs besoins. Ils peuvent également profiter des meilleures promotions et résoudre les problèmes techniques qui surviennent plus efficacement et dans les plus brefs délais.

Établir et maintenir une relation de confiance

La nature de la relation qui s’établit avec le fournisseur internet est très importante pour le client. Outre remplir des fonctions économiques par la souscription d’un abonnement internet, et l’achat du matériel qui répond correctement à ses besoins. Ce que cherchent les clients, c’est de tisser des relations avec d’autres via l’acte d’achat. En effet, le retour d’expérience Achats s’avère beaucoup plus important que l’acte d’achat lui-même. Le service obtenu n’a pas le même degré d’importance que les relations sociales et les identités qui les accompagnent. L’orientation des relations sociales et le niveau de proximité géographique conditionnent clairement l’avenir de la relation « entreprises-clients ».

Économiser du temps et de l’argent

Il ne faut pas se fier à un seul fournisseur d’accès à internet. Il ne dispose pas forcément des solutions qui vous correspondent et ne vous fournira pas toutes les renseignements dont vous avez besoin. Pour obtenir un bon service internet, n’hésitez pas à changer, à choisir un fournisseur internet fiable, performant et de proximité. La proximité géographique permet de faire des économies de coûts, et assure la bonne marche du suivi entre le client et son conseiller de vente.

Engager un dialogue plus étroit avec le fournisseur internet

Le réseau internet de proximité permet de créer une interaction sociale avec la communauté locale. D’ailleurs, c’était la raison pour laquelle de nombreux fournisseurs internet canadiens ont décidé au cours de ces dernières années de multiplier leurs points de services dans de diverses villes canadiennes. C’est le cas notamment de Bravo Telecom qui a opté pour une stratégie de marketing innovante visant à ouvrir des bureaux de proximité en 2020 dans de nombreuses villes comme Longueuil et Laval en plus de Montréal. L’objectif est « d’offrir le meilleur service aux clients tout en les faisant bénéficier des meilleurs prix et technologies en matière d’internet », déclare Mohammed Alami, directeur général de l’entreprise.

