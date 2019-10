Les conservateurs veulent réduire de 25 % l’aide étrangère du Canada

S’il est élu, le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, veut réduire de 25 % le budget dédié à l’aide étrangère du Canada et se concentrer sur les pays les plus pauvres, selon des informations obtenues par le «Globe and Mail».

Un document du Parti conservateur obtenu par «Globe and Mail» recommande de faire passer le budget d’aide étrangère de 6 milliards $ par année à 4,5 milliards $.

«En 2018, des centaines de millions de dollars des contribuables sont allés aux pays à revenu élevé et moyen», peut-on lire dans le document qui cite l'Argentine, la Barbade, le Brésil, la Chine, l'Iran, le Mexique et la Turquie.

Le document suggère de réaménager le budget et de réaffecter 700 millions $ aux pays qui «en ont le plus besoin», citant notamment les pays d'Afrique subsaharienne, l'Afghanistan et Haïti.

La somme de 1,5 milliard $ soustraite au budget initial servirait à financer certains engagements pris par les conservateurs pendant la campagne, tels que la réduction d’impôt universelle ou encore la suppression de la TPS du chauffage résidentiel.

Selon le «Globe and Mail», Andrew Scheer devrait annoncer ces propositions mardi, lors d’une conférence de presse sur les affaires étrangères