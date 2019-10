Les nouveaux ratages de l’autopartage

Vendredi dernier, la compagnie car2go annonçait son départ à la fin du mois de Calgary, puis de Chicago, de Denver, d’Austin et de Portland... un an et demi après son surprenant départ de la ville de Toronto au printemps 2018.

En Amérique ces derniers mois, plusieurs services d’autopartage ont déclaré forfait : trop coûteux à opérer, pas assez populaires, freinés par les règlements municipaux, etc.

GM abandonnait son volet d’autopartage Maven dans plusieurs grandes villes des États-Unis il y a cinq mois.

BWM annulait cet été son programme appelé ReachNow à Portland et Seattle.

Dans la même ville de Seattle, Lime arrêtait il y a deux semaines son projet pilote LimePod (qui offrait des voitures et non des trottinettes).

Dans un domaine connexe, Ford a mis fin à son service de navettes appelé Chariot au début de l’année.

Limite

Vu du Québec, on a l’impression que l’autopartage suit une belle progression linéaire et qu'il est encore très loin d’avoir atteint un plateau. Que ce soit pour Communauto, car2go ou même BIXI (avec ses vélos), les abonnés et les flottes se font toujours plus nombreux, les zones desservies se multiplient, etc.

Dans son communiqué de presse de vendredi dernier, car2go affirmait son intention de se concentrer sur des villes comme Montréal où l’autopartage fait partie des mœurs et des politiques publiques, ce qui est rassurant. Je m’inquiète quand même un peu pour ce service qui semble avoir renoncé à gagner la guerre des prix avec Communauto et qui offre soit des Mercedes inutilement volumineuses pour la ville, soit des minuscules Smart où l’on manque parfois d’espace pour ranger ses emplettes...

Problèmes

Il y a deux ans à Toronto, j’avais loué une Mercedes de car2go pour me rendre à souper chez des amis, et trouver un stationnement fût très pénible. On ne m’a pas repris à louer une voiture au centre-ville de Toronto... Voilà peut-être qui explique pourquoi car2go a dit ciao à la mégalopole canadienne.

Autre signe des temps : à Chicago, car2Go a voulu augmenter sa clientèle en arrêtant de scrupuleusement vérifier chacun des nouveaux membres... de sorte que des bandits en ont profité pour dérober cet été une centaine de Mercedes !

Décidément, l’année 2019 n’aura pas été tendre envers les services d’autopartage en Amérique... Et 2020 ne le sera pas forcément davantage.