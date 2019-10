Les vieux qui idolâtrent les jeunes

C’est un phénomène qu’on a encore une fois observé lors de l’impressionnante communion collective dont le clou a été la présence de la jeune papesse de l’environnement. En effet, Greta Thunberg a pris le relais des enfants de Fatima et de Bernadette Soubirous devenue sainte, qui ont servi de porte-parole à la Vierge Marie, intermédiaire entre Dieu et eux.

Greta Thunberg est aujourd’hui la dépositaire des prophéties annonçant la fin du monde. Nombre de jeunes à qui les adultes n’ont transmis que des doutes, à qui ils ont fait subir les déchirements de leurs séparations et leurs divorces, à qui ils ont imposé leur vie de frénésie, de narcissisme et d’adoration du veau d’or, ces adultes les ont transformés, ces enfants-rois, en enfants-prophètes. Pour leur plus grand malheur peut-être.