L’incompétence crasse de l’UPAC

Comme les conversations entre un individu et son psy ou un individu et son prêtre.

Or, à l’UPAC, on ne connaît pas ce principe.

Hein ? On ne peut pas enregistrer les conversations entre un accusé et son avocat ?

Ils regardent Police Academy 4, et on leur remet un badge ?

Plus on en apprend sur l’UPAC, plus on se pince.