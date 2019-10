Le Groupe Yvon Michel (GYM) a annoncé mardi que la championne du monde des super-mi-moyennes IBF, Marie-Ève Dicaire, défendra son titre le 23 novembre au Centre Vidéotron de Québec.

Pour cette troisième défense, l’athlète de 33 ans se frottera à la Vénézuélienne Ogleidis Suarez (29-3-1, 13 K.O.).

Il s’agira d’un retour pour Dicaire (16-0-0, 0 K.O.) dans l’amphithéâtre de la Vieille Capitale, où elle a mis la main sur sa ceinture mondiale le 1er décembre 2018. Elle avait vaincu l’Uruguayenne Chris Namus par décision unanime.

«Le Centre Vidéotron est un endroit particulier pour moi, a dit la championne dans un communiqué. Le 1er décembre dernier, j'y écrivais une page d'histoire et ce moment restera gravé à jamais dans mes souvenirs. Revenir ici près d'un an plus tard est donc très significatif. Je suis heureuse et surtout très excitée d'avoir la chance de pouvoir montrer aux partisans qui m'ont grandement supportée le résultat d'une année d'efforts et de travail acharné.»

En plus de Dicaire, la détentrice de la ceinture WBA des super-mi-moyennes Hanna Gabriels (20-2-1, 11 K.O.) sera en action lors de ce gala. Elle effectuera une quatrième défense de son titre, et ce, contre une adversaire qui sera déterminée dans les prochains jours.

La boxeuse originaire du Costa Rica et la Québécoise pourraient ensuite s’affronter dans un combat d’unification, si les deux combattantes remportent leur duel du 23 novembre, a laissé entendre Yvon Michel sur son compte Twitter.

Le promoteur a également indiqué que le boxeur Adonis Stevenson fera sa première sortie publique pendant le gala. Rappelons qu’il a failli mourir après avoir été mis K.-O. par l’Ukrainien Oleksandr Gvozdyk le soir où Dicaire est devenue championne du monde. Stevenson avait subi un grave traumatisme crânien et avait été transporté d’urgence à l’hôpital.

En plus de Dicaire, Mikael Zewski (33-1-0, 22 K.O.), Sébastien Bouchard (18-1-0, 8 K.-O.) et Marie-Pier Houle (2-9-0, 0 K.O.) boxeront à Québec.