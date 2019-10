Marins à l'eau au port de Québec: l'enquête transférée à Immigration Canada

L’enquête sur les deux membres de l’équipage du navire Celebrity Summit qui ont sauté dans les eaux du fleuve Saint-Laurent lundi matin a été transférée à Immigration Canada, confirme la police de Québec.



L’entité fédérale refuse de commenter le dossier de cas précis, mais le Service de police de la ville de Québec (SPVQ) indique que l'enquête est terminée de leur côté et que le tout est désormais entre les mains des services d’immigration.



Très tôt lundi matin, deux employés du navire de croisière amarré au port de Québec ont sauté à l’eau, équipés de vestes de flottaison, avant d’être secourus par des employés de la sécurité du port et par la Garde côtière canadienne.



Les deux hommes, âgés de 27 et 36 ans, sont originaires du Zimbabwe et des Émirats arabes unis.

Photo Agence QMI, Guy Martel



Il est possible que les deux employés aient agi de la sorte pour présenter une demande d’asile, mais cela n'a pas été confirmé.



Un mous operandi connu

Me Roger Pichette, avocat chez BB Immigration, indique que cette hypothèse est plausible compte tenu du modus operandi des deux individus.



«Ils ne devaient pas être en mesure de prendre un avion depuis le Zimbabwe et les Émirats arabes unis et ils ne devaient pas avoir d’autres options que cette fenêtre en eaux canadiennes», observe Me Pichette.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Il s’agit du même concept que celui des «boat people» – des immigrants qui fuient leur pays par bateau – pour demander l’asile dans un autre pays. Ils peuvent le faire dans un port maritime.



Désormais, si les deux individus sont réellement des demandeurs d’asile, ils devront prouver qu’ils sont en danger s’ils retournent dans leur pays et que cette crainte est fondée, indique Me Pichette.



Si leur demande d’asile est admissible, ils se verront octroyer un statut de réfugié ou de personne protégée.



«Ils pourront alors présenter une demande de résident permanent. Ce sont des délais variant de six mois à un an avant l’audition. Entre temps, les autorités délivreront un permis de travail, afin qu’ils puissent subvenir à leur besoin», explique l’avocat.