Molson bavard sur ses investissements, mais muet sur ses rabais de taxes

Le président du Groupe CH, Geoff Molson, a longuement vanté la contribution de sa famille à la vie économique de la métropole, hier, mais il a passé sous silence les nombreux rabais ou congés de taxes dont bénéficient ses différentes entreprises à Montréal, Laval et Longueuil.

« Ça fait 230 ans qu’on investit dans cette ville, avec les écoles, les hôpitaux et les universités. On est très fiers d’être Montréalais et on veut encourager les autres à investir [ici] » a lancé hier le président du Groupe CH, qui inclut le Club de hockey Canadien, evenko, l’Équipe Spectra et le Centre Bell.

Attirer des investissements

Il venait de s’adresser à plus de 300 personnes devant le Cercle canadien de Montréal. Il souhaite en faire davantage pour attirer des investisseurs potentiels à Montréal.

Il n’a toutefois pas voulu s’avancer concernant la poursuite intentée par Groupe CH contre la Ville de Laval.

Comme le révélait Le Journal en janvier, le groupe et Laval ne s’entendent pas sur la facture de taxes municipales de la Place Bell, construite en 2017 au coût de 200 millions de dollars, dont au moins 120 millions de dollars en fonds publics. CH réclame pas moins de 7 millions de dollars à Laval, somme qui équivaut à son compte de taxes.

À Montréal, la filiale Spectra jouit quant à elle d’un rabais fiscal en lien avec la Maison du Festival de Jazz, rue Sainte-Catherine.

Enfin, en quittant son site historique de Montréal pour la Rive-Sud, la brasserie Molson bénéficiera d’un crédit de taxes d’environ 15 millions de dollars sur cinq ans grâce à la Ville de Longueuil. Celle-ci lui a aussi vendu le terrain de la future brasserie pour le tiers de la valeur foncière du terrain.