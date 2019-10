Mon idée de recette pour une vie de couple réussie

Dans votre réponse à « M.L. un grand amoureux » dont vous avez publié un poème dans lequel il faisait l’apologie de sa femme et des raisons qui l’ont maintenu dans une si belle relation de couple, vous l’invitez à vous écrire sa recette du bonheur à deux au lieu de juste poétiser la chose. Je prends la balle au bond pour tenter de vous dire ce que je pense que ça prend pour réussir une vie à deux qui dure longtemps. Même si la recette idéale je ne la connais pas, j’en connais des petits bouts qu’il me semble important de relever.

Il faut bien se connaître soi-même au départ pour être en mesure de rester fidèle à ce qu’on est fondamentalement. Et cette connaissance s’installe dans la petite enfance. Car si les parents étaient fidèles à eux-mêmes, ils seraient capables de l’enseigner à leurs enfants. Mais comme la plupart des enfants sont manipulés par leurs parents, tout le monde peut ensuite les manipuler.

En se connaissant soi-même, on ne risque pas de se retrouver avec un conjoint de taille 14 quand on chausse du 9. Autrefois, on nous enseignait à toujours faire plaisir aux autres avant de penser à soi. L’inverse est certainement meilleur pour parvenir à développer ses passions, et quand à deux on partage les mêmes passions, c’est du gagnant-gagnant assuré. Ce qui doit certainement être le cas de ce couple tel que décrit ce matin par le mari.

Ginette

À défaut d’avoir reçu sa réponse à lui, je publie la vôtre, car vous avez ciblé certains aspects fondamentaux d’une vie à deux réussie. Des aspects qu’il aurait certainement révélés lui-même. Je trouve aussi important d’insister sur l’important rôle des parents dans l’apprentissage, par les enfants, de la connaissance de soi.