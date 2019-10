Parfums et céramique : Un mariage insoupçonné

MONTRÉAL | L’exposition Scentoramics, présentée à partir du 2 octobre au Centre d'art E.K. Voland de Montréal, souhaite explorer les relations entre les arts de la céramique et le sens de l’odorat

«C’est sûr que c’est du jamais vu, ce sera une première et on comprend que c’est assez mystérieux, a reconnu d’emblée l'artiste céramiste Julie Lalonde. C’est ça qu’on trouvait intéressant, parce qu’on n’a pas non plus les réponses à tout. C’est vraiment pour débuter une réflexion.»

L’exposition, entièrement montée par la céramiste et son collègue Jeroen Kleijn, un artiste olfactif, a donc tout pour surprendre. Ce sera une première du genre pour le duo.

«L’idée est venue d’une discussion que j’ai eue avec Jeroen, un artiste qui travaille beaucoup avec les odeurs, avec l’odorat qui est souvent un sens que l’on prend pour acquis, dont on ne se rend pas toujours compte du potentiel, a expliqué Julie Lalonde. Comme je suis céramiste, on a voulu joindre les deux ensemble pour débuter, si on veut, une conversation entre ces deux médiums.»

Plusieurs activités interactives et installations seront donc montées pour tenter d’explorer les relations possibles. «La céramique va évoquer des odeurs, les odeurs vont être intégrées à l’intérieur de certaines pièces de céramique, différentes formes, différents visuels», a poursuivi l’artiste.

«C’est également pour éveiller les sens. À quoi ça nous fait penser quand on sent et que l’on regarde un objet ? Quand on sollicite deux sens, qu’est-ce qui se passe ? À quoi on pense ? Quelles émotions nous viennent ? C’est ce qu’on essaie d’éveiller.»

Recyclage

L’exposition souhaite également nourrir des réflexions sur notre rapport au monde et sur les questions environnementales.

«On souhaitait vraiment évoquer la pollution, le recyclage. Avec tout ce qui se passe, la consommation rapide, le jetable, on souhaitait retourner à ces sens-là du toucher, du naturel, du brut à travers les céramiques et les odeurs», a expliqué Julie Lalonde.

«Ce qu’il faut savoir également, c’est que tout ce qui va être à la galerie est fait de matériaux recyclés. Donc, on a vraiment essayé de limiter à presque zéro nos achats et de réutiliser ce qu’on a pu trouver pour mettre en place l’exposition.»

L’exposition «Scentoramics» sera présentée du 2 au 7 octobre au Centre d'art E.K. Voland, situé au 4710, St-Ambroise. Le vernissage aura lieu le 2 octobre au soir. Entrée gratuite.