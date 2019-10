Plusieurs locaux vacants sur la Plaza St-Hubert

Depuis que la Plaza St-Hubert est en chantier, des commerçants se plaignent de la baisse de leur chiffre d’affaires, et il semble que les devantures vides s’accumulent. Difficile toutefois de connaître le taux exact de locaux commerciaux vacants.

Un recensement maison fait par le 24 Heures sur la Plaza lundi après-midi a permis de compter 316 locaux commerciaux entre les rues Bellechasse et Jean-Talon, dont 46 étaient vacants, soit un taux d’inoccupation d’environ 14,5%.

Plusieurs artères commerciales ont un taux de vacance entre 10% et 15%, ce qui est considéré comme problématique par la Ville, qui tiendra justement des consultations publiques pour tenter d’y remédier. «Ces espaces vacants ont un impact sur la vitalité des artères, sur l’image de Montréal comme destination commerciale régionale et sur la qualité de vie dans les quartiers», écrivait l’administration Plante dans un communiqué en août. En guise de comparaison, sur la rue Saint-Denis où le problème fait jaser depuis de nombreuses années, le taux est de 20%, selon la Ville.

Sur le site internet de la Société de développement commercial (SDC) Plaza St-Hubert, l’organisation se présente comme un regroupement de 400 entreprises de détail et de service, mais il n’est indiqué à aucun endroit le taux de location actuel.

«Tant et aussi longtemps que les travaux ne seront pas terminés, on préfère ne pas divulguer un taux précis en raison des nombreuses constructions sur la rue. Il y aura toujours des gens heureux et pas heureux», s’est contenté de dire le directeur général de la SDC, Mike Parente, en entrevue.

Le taux de locaux vacants est très utilisé pour parler de la Plaza, alors que personne ne le mentionne lorsqu’il est question des centres commerciaux, a-t-il fait remarquer.

Moins de locaux vacants

Sans vouloir entrer dans les chiffres, M. Parente a indiqué au 24 Heures qu’il y aurait moins de locaux vacants en ce moment que lors des années précédentes.

Le directeur général a aussi expliqué que plusieurs locataires étaient en attente, depuis plusieurs années, de l’arrivée des travaux et qu’ils sont actuellement heureux de constater leur progression.

Cependant, M. Parente admet que les travaux ont eu un impact sur les commerces existants.

«Ce serait être menteur de dire que le contraire. Mais les commerçants ont été très innovateurs depuis le début pour passer à travers du processus», a-t-il précisé.

Rappelons que des travaux majeurs sur le système d’aqueduc ont lieu actuellement sur la Plaza St-Hubert et qu’ils devraient se terminer à l’automne 2020. La deuxième phase des travaux se déroule à l’heure actuelle entre les rues Saint-Zotique et Bellechasse.