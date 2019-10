Lundi c’était une grosse journée. J’avais un meeting assez tôt à Montréal (je demeure sur la Rive-Sud) et puisque nous n’avons qu’une voiture je devais aussi aller reconduire ma femme à son travail et les enfants à la garderie. Comme de fait les enfants ont décidé que c’était ce matin-là qu’ils allaient se réveiller un peu plus tard qu’à l’habitude.

Alors la routine matinale était en mode accéléré. Préparer le déjeuner, faire le lunch de ma blonde, ramasser un peu le tout, m’habiller, habiller les enfants, brosser les dents.... Vous voyez le portrait.

Alors disons que nous étions un peu plus insistants. «Allez, finis ta toast mon amour... Vite, il faut s’habiller... Allez, allez, il faut se brosser les dents.» Ce n’était pas malveillant de notre part, simplement qu’on avait un agenda un peu plus chargé qu’à l’habitude.

Après avoir installé les enfants dans l’auto et avoir parcouru quelques coins de rues, mon garçon, qui était jusque-là silencieux, a pris la parole. «Pourquoi on est toujours pressés?»

Dans toute la beauté et la naïveté qu’un enfant peut avoir dans ses questionnements sur la vie, il ne savait pas à quel point cette question était lourde de sens et comment elle amenait dans ma petite tête d’adulte son lot de révélations et de questionnements.

Sur le coup, ce que nous avons cru bon de faire, c’est de s’excuser. De lui promettre qu’au retour à la maison nous allions prendre le temps de jouer plus longtemps. Qu’on allait tous se mettre rapidement en pyjama et que nous allions juste profiter de notre famille.

Chose que nous avons faite, mais la question est quand même restée bien ancrée dans mon esprit.

Pourquoi est-ce qu’on est toujours pressés? Ce qui est le plus troublant de cette question c’est que je n’ai pas la réponse.

Pourquoi est-ce que, trop souvent, nous sommes pressés? Qu’est-ce qu’il peut bien avoir de plus important que de passer du temps avec ceux qu’on aime?

Le travail, l’argent, l’ambition? Peut-être. Mais en même temps pourquoi? Est-ce que c’est comme ça qu’on devient une personne accomplie, en réussissant à compresser le plus de choses possibles en 24 heures? En se faisant aimer du plus de monde possible dans le plus de circonstances possible?

J’aurais aimé lui parler de tout ça, philosopher avec lui sur le sujet. Mais il est si jeune, et je suis si pressé.

Peut-être qu’un jour il lira ces mots et il pourra savoir que je ne sais pas pourquoi on est si pressés, mais que je sais pourquoi on ne devrait pas l’être.

Pour savourer chaque seconde de ta joie de vivre. Pour rire, pleurer, soupirer, dormir avec toi, avec vous. Pour ne pas me demander où est-ce que je devrais être en ce moment, parce que si je suis avec vous, c’est que je suis au bon endroit.

Pour ne pas se prendre la tête pour des choses qui n’en valent pas toujours la peine. Si on est trop souvent pressés mon amour c’est parce qu’on veut créer un meilleur monde pour vous, être de meilleures personnes pour vous. Même si ironiquement, on serait bien plus tout ça, si on était moins pressés.