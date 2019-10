Record d’achalandage au Piknic Électronik

MONTRÉAL – Le Piknic Électronik a terminé sa 17e saison, dimanche dernier, le 29 septembre, en annonçant une affluence record qu’il qualifie d’«historique» de 160 000 visiteurs depuis le 19 mai dernier.

À cinq reprises cet été, des foules de plus de 10 000 «pikniqueurs» et «pikniqueuses» ont foulé le site du parc Jean-Drapeau pour s’éclater au son de rythmes électroniques et s’amuser, principalement des jeunes adultes de 18 à 35 ans, dont plusieurs provenaient de la diversité montréalaise, a-t-on souligné dans un communiqué, mardi.

Au début de l’été, le Piknic Électronik a été nommé «Meilleur événement musical en Amérique du Nord» par la revue britannique DJ Mag, dont le classement biannuel fait office de référence dans son domaine.

Parmi les rendez-vous qui ont attiré l’attention au 17e Piknic Électronik, on note celui avec l’Argentin Hernan Cattaneo et l’Italien Massimiliano Pagliara, le 26 mai, le Piknic 100% québécois du 23 juin avec Kora et le «party» de Denis Sulta, le 18 août. Les sept moutures du OFF-PIKNIC, les samedis, ont également obtenu beaucoup de succès.