Suzuki gagne son pari

« Marc n’est pas passé par quatre chemins. Il m’a invité à son bureau et il m’a dit que je faisais l’équipe. J’y pensais beaucoup au cours des derniers jours. J’avais le sentiment que j’avais tout fait en mon pouvoir pour gagner un poste. J’avais juste hâte de l’entendre. »

Nick Suzuki a décrit en quelques mots sa conversation avec son directeur général, Marc Bergevin. À 20 ans et à son 2e camp avec le Canadien, l’Ontarien a mérité sa place au sein du grand club.

« Vic [Victor Mete] et Jesperi [Kotkaniemi] l’ont aussi fait à un jeune âge au cours des dernières années, a-t-il rappelé. Marc et les entraîneurs optent pour les meilleurs joueurs. En tant que jeune joueur, c’est exactement ce qu’on recherche. Ils n’ont pas peur de choisir des joueurs de 19 ou 20 ans.

« J’ai travaillé fort pour ce moment. Mais en même temps, on peut toujours être retourné à Laval durant la saison. Il n’y a rien d’acquis. »

Avec Domi

À son premier match dans la LNH, Suzuki jouera à l’aile droite aux côtés de Max Domi et d’Artturi Lehkonen. Claude Julien lui offrira donc une réelle chance en l’insérant au sein du deuxième trio.

« J’ai joué un match préparatoire avec eux. Je trouve que nous avons plusieurs choses en commun : de la rapidité et des habiletés, a précisé Suzuki. J’ai hâte de jouer avec eux.

« J’avais comme mentalité cette année d’être le plus à l’aise possible. Je suis arrivé à Montréal à l’avance et j’ai patiné avec les gars. C’était une très bonne idée. J’ai appris à connaître mes coéquipiers. Ça peut parfois être intimidant pour un jeune joueur d’entrer dans le vestiaire d’une équipe de la LNH. »

Devant ses parents

Suzuki fera ses débuts avec le CH contre les Hurricanes, demain à Raleigh. Il donnera ses premiers coups de patin sous les regards de ses parents, Rob et Amanda.

« Ils ont réservé à l’avance leurs billets d’avion pour la Caroline », a précisé le numéro 14 avec un sourire en coin.

D’ici quelques années, un match contre les Hurricanes pourrait avoir une symbolique encore plus grande pour la famille Suzuki.

En juin dernier à Vancouver, les Hurricanes ont choisi Ryan Suzuki, le petit frère de Nick, avec le 28e choix du premier tour.